von sk

Die Volkshochschule Wehr lädt zu einem Luftbilder-Vortrag von Werner Kramer über die Geschichte des Segelflugsports am Hochrhein und im Hotzenwald am Freitag, 21. Januar, um 19 Uhr in der Stadthalle Wehr ein. Werner Kramer, Kenner der historischen Segelfliegerei, hat als Jugendleiter, Leiter des Flugbetriebs und Präsident der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald in über 30 Vorstandsjahren zahlreiche Dokumente und einzigartige Luftbilder gesammelt.

Termin Der Vortrag von Werner Kramer findet statt am Freitag, 21. Januar, um 19 Uhr im großen Saal der Stadthalle Wehr. Die Volkshochschule Wehr wird den Vortrag nach den Corona-Auflagen (FFP-Maskenpflicht und 2G-Plus-Regel) durchführen. Eine telefonische Anmeldung unter 07762/80 86 02 erleichtert den Eintritt. Tickets kosten 6 Euro.

Er war viele Jahre Vorstand der Segelfluggruppe Wehr, Vizepräsident des Badischen Luftfahrtverbandes und Präsidialrat im Baden-Württembergischen Luftfahrtverband für Südbaden. Er fliegt seit 1958 bis heute am Hotzenwald.

Der Gummiseilzug an der Hotzenwaldkante brachte die Segelflugzeuge einst in die Luft. Bilder: Werner Kramer | Bild: Werner Kramer

Der reichlich bebilderte Vortrag handelt im ersten Teil von der Geschichte einiger flugbegeisterter junger Männer aus Haagen bei Lörrach. Sie waren von 1929 bis 1933 die Pioniere des Segelflugs im Dreiländereck. Der zweite Teil trägt den Titel „Vom Schollenhopser zur badischen Rhön in Gersbach“ und hat die Geschichte der Segelfliegergemeinschaft Gersbach als Thema.

Im dritten Teil „Im Hangaufwind am Hotzenwald“ wird die Geschichte des Hotzenwälder Segelflugs von 1935 bis 1945 behandelt. Damals gab es noch keinen Flugplatz, nur den Gummiseil- Startplatz an der Hangkante. Man landete dort, wo man gerade herunterkam. Im letzten Teil erzählt Kramer von der Gründung der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald 1950, vom Bau der Flugzeughalle 1955 sowie von der Entstehung des Fluggeländes, das seit 1959 im Besitz der Segelflieger ist und 1962 planiert wurde. Meilensteine waren die Flugtage seit 1956 und der Hotzenwald-Segelflug-Wettbewerb seit 1963.