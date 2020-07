von Hans Loritz

Mit viel Raum zwischen den Teilnehmern traf sich der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Wehr-Öflingen-Schwörstadt zu seiner ersten Sitzung. Der große Abstand war den strengen Corona-Regeln geschuldet.

Bevor die Sitzung begann, besuchten alle Teilnehmer Dank- und Eröffnungsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin. Pfarrer Kirner dankte in seiner Ansprache dem bisherigen Pfarrgemeinderat für seine Arbeit und beglückwünschte die neuen Mitglieder. Am Ende des Gottesdienstes verabschiedete Magdalena von Schönau die ausscheidenden Mitglieder und danke für deren Mitarbeit.

Die anschließende Sitzung begann mit der Wahl des Vorstandes des neuen Pfarrgemeinderat. Diese wurde von den Mitgliedern des Wahlvorstandes Martina Marbach und und Günter Thomann durchgeführt. Der Vorstand des Pfarrgemeinderat besteht nun aus: Berthold Eschbach (Vorsitzender), Vera Fath (stellvertretende Vorsitzende), Alexander Horvatic (Beisitzer), Davide Meole (Beisitzer und Schriftführer).

Zu Vertretern im Dekanatsrat wurden Vera Fath und Leopold von Schönau bestimmt. In den Stiftungsrat wurden Magdalena von Schönau, Berthold Eschbach, Stefan Frank, Alexander Horvatic, Hans Loritz und Davide Meola gewählt. Im Anschluss brachte Pfarrer Kirner seine Freude über die harmonische Sitzung zum Ausdruck und freute sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.