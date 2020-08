von Denis Schimak

Auch in schwierigen Zeiten bleiben sich die Wehrer Pfadfinder treu und agieren nach dem Motto „als Pfadfinder mache ich nichts halb und gebe auch in Schwierigkeiten nicht auf“. Obwohl die Corona-Pandemie die ursprünglichen Pläne des Wehrer Stammes gehörig durchkreuzte und das geplante Landeslager „Farbenmeer 2020“ auf das kommende Jahr verschoben werden musste, stand für die Leiter ziemlich schnell fest, dass man sich nicht so einfach geschlagen geben werde. Als im Juni die Lockerungen der Coronaverordnung wieder Treffen innerhalb von Jugendgruppen ermöglichte, machten sich die Leiter daran, ein Alternativprogramm für das verschobene Sommerlager zu organisieren.

Unter dem eingängigen Namen CoroLa wurde das Programm des Coronalagers auf dem Dinkelberg unter gebührender Berücksichtigung der Hygienebestimmungen auf die Beine gestellt. Ein eigens dafür entwickeltes Hygienekonzept sorgte für einen reibungslosen Ablauf unter Pandemiebedingung, inklusive der erforderlichen Desinfektionsspender und der zu führenden Namenslisten der Teilnehmer, wie Leiter Thomas Meier hervorhebt.

Übernachtung nicht möglich

Da eine gemeinsame Übernachtung im Zeltlager leider nicht möglich war, trafen sich die einzelnen Gruppen während der vergangenen zwei Wochen jeweils um 9 Uhr morgens an unterschiedlichen Orten, um das geplante Tagesprogramm bis 17 Uhr zu absolvieren, das einiges zu bieten hatte.

So konnten die Kinder und Jugendlichen beispielsweise ihre Fähigkeiten im Kanufahren und Klettern testen oder als Hobbyhöhlenforscher die Tschamberhöhle erkunden.

Die Jüngsten des Stammes, die Wölflinge, konnten in einer Art Workshop den Umgang mit Beil und Säge oder dem Entzünden eines Lagerfeuers erlernen und so einen Berechtigungsschein für den Umgang mit Werkzeug und Feuer für die kommenden Pfadiaktionen erwerben.

Auch der Spaß kam nicht zu kurz und so errichteten die Leiter kurzerhand einen pfaditauglichen Freizeitpark namens Gilwellpark. Da während eines richtigen Sommerlagers auch immer eine zweitägige Stafette mit verschiedenen Stationen, an denen Aufgaben zu lösen sind, auf dem Programm steht, wurde dieses Angebot ebenfalls organisiert.

Insgesamt nahmen an diesem doch sehr besonderen „Sommerlager light“ 35 Kinder und Jugendliche aus dem Wehrer Stamm teil. Die Resonanz der Eltern auf das im Schnellverfahren auf die Beine gestellte Lager war rundum positiv, betont Meier.