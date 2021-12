Corona greift bekanntermaßen tief in unser Leben ein und verändert dadurch auch viele lieb gewordenen Traditionen. So fiel die jährliche Nikolausaktion der Wehrer Pfadfinder im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer und auch in diesem Jahr hätte der Besuch des Nikolaus und seines Knechts beinahe erneut abgesagt werden müssen. Spontan entschieden sich die Pfadfinder jedoch dazu, den Service in abgewandelter Form anzubieten, um den Kindern eine Freude zu bereiten. Schließlich kommt der Nikolaus der Pfadfinder bereits seit 1991 und somit seit 30 Jahren zu den Wehrer Kindern, wie Dania Kramer betont.

Quasi ein Nikolaus to go in Form des „Nikolaus vor der Tür“ hieß die Lösung und so fand der Besuch der Familien coronakonform außerhalb der Wohnung statt. Rund 30 Wehrer Familien mit insgesamt mehr als 110 Kindern nahmen den Service der Pfadfinder in Anspruch. Jeweils drei Teams waren am 5. und 6. Dezember in der ganzen Stadt im Einsatz, um die guten und weniger guten Seiten der Kinder zu beleuchten. Selbstverständlich hatten der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht für jedes Kind ein Geschenk dabei und die positiven Eigenschaften überwogen bei weitem. Auch in drei Kindergärten schaute der Nikolaus vorbei und beglückte die anwesenden Kinder und Erzieherinnen. Leider war ein Besuch des Pflegeheimes auch in diesem Jahr nicht möglich und die Pfadfinder hoffen darauf, dass dies im nächsten Jahr wieder möglich sein wird.

Den Nikolausservice bieten die Pfadfinder grundsätzlich kostenlos an, bitten jedoch um eine kleine Spende für einen guten Zweck. In diesem Jahr kam so die stolze Summe von 938 Euro zusammen, die an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen (Rheinland-Pfalz) gespendet werden.