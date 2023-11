Wehr – Die Burgruine Werrach, im Wehrer Volksmund liebevoll Schlössle genannt, wird am kommenden Samstag wieder Schauplatz eines großen Festes. Die Wehrer Pfadfinder warten mit der dritten Auflage ihrer Veranstaltung „Schlössle in Flammen“ auf, um Licht und Behaglichkeit in die dunklen Herbststunden zu bringen. Um das zu erreichen, werden die Pfadfinder die alte Ruine mit zahlreichen Kerzen, Leuchtern, Fackeln und Feuerschalen illuminieren und eine Feuershow wird die Besucher zu vorgerückter Stunde in ihren Bann ziehen.

In den von den Pfadfindern im Burghof aufgebauten Zelten werden regionale Handwerker und Künstler ihre Waren feilbieten und vielleicht findet der eine oder andere Besucher dabei auch schon ein passendes Geschenk für seine Lieben zum nahenden Weihnachtsfest. Selbstverständlich darf bei einem solchen Fest auch die Kulinarik nicht zu kurz kommen und so werden wieder leckere Speisen aus dem Holzbackofen, dem Sudkessel oder dem Suppentopf angeboten und die passenden Getränke dazu serviert.

Das herbstlich kalte Wetter lädt mit Sicherheit auch einige Besucher dazu ein, den ersten Glühwein der Saison im Schein der Flammen zu genießen, während sich die Kinder austoben oder sich ein Stockbrot über dem Feuer backen können. Das Fest, das bei jedem Wetter stattfindet, beginnt um 14 Uhr und endet um 22 Uhr. Da auf dem Meierhof nicht ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen, werden die Besucher gebeten, ihre Fahrzeuge an der Mediathek in der Stadt zu parken und den kurzen Weg zum Schlössle hinauf zu Fuß zurückzulegen.