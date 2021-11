Das alte Wehrer Krankenhaus hat möglicherweise doch noch eine Zukunft. „Wir können heute keine fundierte abschließende Entscheidung treffen“, befand Bürgermeister Michael Thater nach der Vorstellung einer Untersuchung des Freiburger Architekturbüros Sutter, in der klare Möglichkeiten für den Erhalt des 185 Jahre alten Gebäudes aufgezeigt wurden. Der Gemeinderat solle nun die Fakten auf sich wirken lassen und in den kommenden Monaten die Entscheidung fällen. Schon seit sechs Jahren werde der Abriss der Immobilie diskutiert, auf ein paar Monate käme es nun nicht an, so Thater. Allerdings warnte er, die Entscheidung ins Endlose aufzuschieben.

Tatsächlich gibt es für den Gemeinderat nun mehr Optionen als es die beiden Alternativen „Erhalt oder Abriss“ andeuteten. Dies liegt vor allem am engagierten Vortrag der Architektin Anke Flügge des Architekturbüros Sutter. Seit Sommer hat sie mit Kollegen das in ihren Augen „wunderbare Bauwerk“ in Augenschein genommen und attestiert ihm ein hohes Potential für eine neue Nutzung. Dies gilt sowohl für den Alt- als auch für den 52 Jahre alten Anbau aus Beton. „Wir betrachten diesen Teil wie einen Rohbau“, erklärt Flügge. An die Balkone an der Südseite soll eine neue Fassade angebracht werden, damit könne das Gebäude einerseits energetisch besser isoliert werden, andererseits werde die Wohnfläche vergrößert. Statt bisher 314 Quadratmeter könnten bis zu 800 Quadratmeter im Neubau vermietet werden. Genauso viel Wohnfläche steht nach dem ersten Entwurf im Altbau zur Verfügung. Insgesamt 17 unterschiedlich große Wohn- und eine Gewerbeeinheiten haben die Architekten in dem ersten Entwurf vorgesehen – im Schnitt zwischen 50 und 100 Quadratmetern groß: Von Single-Wohnungen bis zu Raum für Familien – und aufgrund der Barrierefreiheit auch für ältere Menschen geeignet. Sogar eine Wohngemeinschaft ist in einem Planentwurf vorgesehen. „Ein vielfältiger Grundriss-Mix“, so Flügge, mit dem man auch auf eine veränderte Nachfrage reagieren könne.

Eine Sanierung hat nach Ansicht der Freiburger Architekten mehrere Vorteile: Zum einen könnten die Abriss- und Rohbaukosten gespart werden und sei dadurch auch deutlich ökologischer und klimaschonender. Zum zweiten werde durch Förderprogramme vor allem die energetische Altbausanierung unterstützt. Für Neubauten gebe es hingegen immer weniger Fördertöpfe. Denkbar sei auch, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen und hierfür Fördermittel zu erhalten.

Räte für sozialverträgliche Mieten

Wie Peter Schmidt, Finanz- und Fördermittelexperte bei Sutter, vorrechnete, ist eine Sanierung auch wirtschaftlich darstellbar: Die geschätzten Sanierungskosten habe man mit rund sieben Millionen Euro bewusst hoch angesetzt und man „sei dennoch in der Lage, eine schwarze Null zu erzielen“, so Schmidt. Und dies wohlgemerkt ohne auf eine steuerliche Förderung durch ein Sanierungsprogramm zurückzugreifen. Am Ende errechnete er für die Wohnungen einen Mietpreis von 12 Euro pro Quadratmeter. „Diese Zahl wurde uns von der Stadt Wehr als vertretbar genannt“, so Anke Flügge. Hier widersprachen allerdings mehrere Gemeinderäte: Damit würde man mit hochpreisigen Neubauten in Konkurrenz treten, dies könne nicht Ziel der Stadt sein, so Mathias Scheer (FW). Angelika Buchmann-Flaitz (SPD) empfindet 12 Euro „für normale Mieter nicht tragbar“. „Das erklärte Ziel ist bezahlbarer Wohnraum – alles andere ist keine Option“, so Claudia Arnold (Grüne). Ein niedrigerer Mietansatz sei durchaus möglich, antwortete Peter Schmidt. Es gebe schließlich auch Fördertöpfe für sozialen Wohnungsbau. Schmidt sagte zu, eine entsprechende Kalkulation nachzureichen.

Architekten empfehlen Erbbaupacht

Die Freiburger Architekten empfehlen der Stadt, einen Investor zu suchen und die Immobile per Erbbaupacht zu vergeben. Damit bleibe die Stadt Grundstückseigentümer und könne auch Bedingungen an Sanierungsumfang und die Nutzung formulieren. Bei einem Verkauf oder einem städtebaulichem Vertrag sei der Einfluss geringer.

Die meisten Gemeinderäte zeigten sich beeindruckt vom Konzept des Architekturbüros. „Kompliment, das ist eine hervorragende Rechenarbeit“, zollte beispielsweise Hans-Peter Zimmermann (FDP) Respekt. Er sieht für den Gemeinderat nicht nur eine kaufmännische, sondern auch eine politische Entscheidung: Das Konzept zeige, dass es möglich sei, Ökologie und den sozialen Wohnungsbau zusammen zubringen. Zimmermann brachte als möglichen Investor zudem eine Baugenossenschaft ins Spiel. Ganz anders sah es Paul Erhart (CDU), der einem Erhalt der Immobilie nichts abgewinnen kann. „Bei einem Neubau bin ich in der Planung völlig frei und kann das Grundstück viel besser ausnützen“, so Erhart. Die Kalkulation mit Fördermitteln sei eine „Luftnummer“, da ja keine Mittel garantiert werden könnten. Er plädierte für eine schnelle Entscheidung – und einen Abriss.

Flügge rät ausdrücklich von einem schnellen Abriss ab, nicht nur weil er „umwelttechnisch eine Katastrophe“ wäre, sondern weil sich die Stadt damit Optionen verbaue: „Wenn Sie abreißen, haben Sie sich damit schon für einen Verkauf der Fläche entschieden. Denn Sie haben dann so hohe Abrisskosten, die Sie nur noch durch einen Verkauf hereinholen können“, so Flügge. Bei der Suche nach einem Investor versprach sie die Unterstützung von Sutter. Schon nach dem ersten Presseartikel im Sommer hätten sich zwei Interessenten gemeldet.

