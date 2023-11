Der zweitletzte Monat im Jahr ist für die Wehrer Pfarrei von besonderer Bedeutung. Im November gedenkt die katholische Pfarrgemeinde ihrem Schutzpatron, dem heiligen Martin

(11. November) und der Kirchenchor der Heiligen Cäcilia (22. November), Patronin der Kirchenmusik. Für Pfarrei wie Chor waren diese Termine früher eine besondere Herausforderung. Ein Blick in die Wehrer Kirchenchronik macht das deutlich. Für den Kirchenchor war der Cäcilientag Jahrzehnte lang ein Festtag. Heute feiert der Chor ihn jedoch nicht mehr.

Bei der Martinsfeier sieht es anders aus: Sie hat sich zwar nicht ihre Ursprünglichkeit erhalten, wird jedoch in Teilen traditionell fortgeführt. Dabei steht der Festgottesdienst im Vordergrund mit Festprediger Pfarrer Martin Schlick aus Zell. Der Kirchenchor wird in Kooperation mit dem Chor aus Murg die Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart aufführen. Ein musikalisch opulentes Werk unter Mitwirkung von Orgel, Orchester und Vokalsolisten. Im Orchester werden auch Bläser der Stadtmusik Wehr sein. Die Leitung hat Dirigentin Elisabeth Schlegge-Weidt. In der Messfeier werden fünf neue Ministranten aufgenommen.

Was wegen Corona einige Jahre ausgesetzt werden musste, das war die anschließende weltliche Martinifeier. Nun wird dieser wichtige Bestandteil wieder aufgenommen. Allerdings nicht in dem Ausmaß wie in der Vergangenheit, als in der Stadthalle gefeiert wurde. So lädt das Gemeindeteam nach dem Festgottesdienst zu einem „Gemeinde-Fäschtle“ ins Pfarrzentrum ein. Bei einem Apéro und einem Imbiss können sich die Besucher zu einem gemütlichen Beisammensein treffen. Die Ministranten bieten Kaffee und Kuchen an. Mit dem Erlös wollen sie ihre Teilnahme an der großen Ministrantenwallfahrt nach Rom 2024 finanzieren.

Basar und Martinsumzug

Mit dabei sein wird auch der Helferkreis St. Martin mit Handarbeiten und Selbstgemachtem aus Küche und Keller. Auch die gestrickten Finken (Hausschuhe) von Lieselotte Hess werden in vielen Größen angeboten. Der Nachmittag gehört den Kindern und Familien. Um 17 Uhr gibt es in der Kirche eine Martinsfeier, mitgestaltet von der Jugendkapelle Wehr mit Laternenumzug und Martinsliedern. Zum Abschluss werden auf dem Kirchplatz am Martinsfeuer Brezeln geteilt.

Der Patron: Martin von Tours ist Schutzpatron der 1261 gegründeten Wehrer katholischen Pfarrei und Kirche. Geboren wurde der Sohn eines römischen Offiziers im Jahr 316. Der Legende nach ritt der Heilige Martin an einem kalten Wintertag an einem hungernden und frierenden Bettler vorbei. Der Mann tat ihm so leid, dass Martin mit dem Schwert seinen warmen Mantel teilte und dem Bettler eine Hälfte schenkte. In der Nacht erschien Martin der Bettler im Traum und gab sich als Jesus Christus zu erkennen. Der Heilige Martin gilt bis heute als Vorbild für christliche Nächstenliebe und als Helfer in der Not. Die katholische Kirche gedenkt des Heiligen am 11. November.