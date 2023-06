Ein besonderes Tischtennisturnier fand im deutschen Tischtenniszentrum in den Hallen des Bundesligavereins Borussia Düsseldorf statt. Mit dabei waren Alexander Meister aus Wehr und Thomas Gremm-Roloff aus Schopfheim Kürnberg. Beide sind Mitglieder des TTC Wehr und des Vereins Ping-Pong-Parkinson.

„Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, an Parkinson erkrankten Menschen die Möglichkeit zu bieten sich sportlich zu betätigen, sich auszutauschen und aus der Isolation zu kommen oder gar nicht erst darin zu landen“, erklärt Thomas Gremm-Roloff, der auch Vorsitzender der bundesweit tätigen Selbsthilfe-Organisation Parkinsonline ist. Seit 2019 gibt es auch beim TTC Wehr ein regelmäßiges Training speziell für Parkinson-Patienten. Das Angebot zum Tischtennisspielen richtet sich an alle Leistungsgruppen vom Anfänger bis zum versierten Spieler.

Was ist Parkinson? Morbus Parkinson ist eine noch unheilbare neurodegenerative Erkrankung, an der in Deutschland ca. 400.000 Menschen erkrankt sind, oder anders ausgedrückt: etwa jeder 200. in Deutschland Lebende hat Parkinson. Bei lediglich fünf bis zehn Prozent der Betroffenen zeigt die Erkrankung familiär-genetische Ursachen. Bei der überwiegenden Mehrheit ist die Ursache ungeklärt. In Frankreich ist Morbus Parkinson als Berufskrankheit unter Winzern anerkannt, die dort gebräuchlichen Herbizide und Pestizide gelten als Auslöser dieser Erkrankung.

Am internationalen Turnier in Düsseldorf nahmen 200 an Parkinson erkrankte Menschen aus 15 Nationen teil. Es wurden Einzel, Herren- und Damen-Doppel sowie Mixed-Doppel gespielt.

Der Wehrer Alexander Meister. | Bild: PingPongPhoto.de/Thomas Ullrich

Bronzemedaille geht nach Wehr

Der in Wehr lebende Alexander Meister konnte gemeinsam mit seiner Mixed-Doppel-Partnerin Anke Leidenberger eine Bronzemedaille erringen. „Neben dem sportlichen Wettkampf, der in freundschaftlicher Atmosphäre geführt wurde, gab es reichlich Gelegenheit, neue Menschen kennen zu lernen, Freundschaften zu schließen und sich mit alten Freunden auszutauschen“, erzählt Gremm-Roloff.

Thomas Gremm-Roloff (rechts) im Herren-Doppel gegen Markus Profitlich (l.). | Bild: PingPongPhoto.de/Thomas Ullrich

Für viele Teilnehmer war es das erste Turnier, so zum Beispiel auch für Alexander Meister. Thomas Gremm-Roloff hingegen war schon zum dritten Mal bei einem German Open. Von vielen, gerade auch den von weither angereisten Teilnehmern – besispielsweise aus den USA, Chile, Schweden – wurde die Stimmung verglichen mit einer Art gut funktionierender Großfamilie.

Parkinson und Tischtennis Neben der medikamentösen Behandlung ist die Eigenaktivität von großer Bedeutung für die Lebensqualität der Erkrankten. Die Verläufe der Erkrankung sind individuell und sehr verschieden. Die Symptome können je nach Heftigkeit der Ausprägung auch dazu führen, dass die Betroffenen depressiv und passiv werden und sich aus dem allgemeinen sozialen Leben zurückziehen. Dem will der Verein Ping-Pong-Parkinson entgegenwirken. Tischtennis ist ein schneller Reaktionssport, umso überraschender ist die Fähigkeit der an Parkinson Erkrankten dort mithalten zu können. Der Schlüsselbegriff dazu ist die Neuroplastizität des Gehirns, das heißt die Fähigkeit des Nervensystems, neue Nervenverbindungen herzustellen bei entsprechender Aktivität.

Auch Frank Elstner spielt mit

Am Turnier nahmen auch zwei an Parkinson erkrankte Prominente teil: Frank Elstner und der Comedian Markus Maria Profitlich. Beide spielten in der gleichen Leistungsgruppe wie Thomas Gremm-Roloff und so ergab es sich, dass dieser bei einem Spiel von Frank Elstner als Schiedsrichter fungierte und im Herren-Doppel gegen Markus Profitlich antrat. „Diese Match ging ganz knapp in fünf Sätzen an Profitlich“, so Gremm-Roloff. Mit Frank Elstner ergab sich nach dessen Match die Gelegenheit zu einem entspannten privaten Gespräch. An diesen Tagen waren sie keine „Promis“, sondern als Frank und Markus gleichermaßen Teil der Ping-Pong-Parkinson-Familie.

Der Verein Ping-Pong-Parkinson wurde 2017 in den USA gegründet. Schon 2021 fand das erste German Open statt. Der gemeinnützige Verein Ping-Pong-Parkinson Deutschland hat mittlerweile etwa 1200 Mitglieder und über 150 Stützpunkte in ganz Deutschland. Einer davon ist in Wehr beim TTC Wehr. Für das Training am Freitagabend ab 19 Uhr in der Seebodenhalle sind noch Plätze verfügbar. Kontakt: Thomas Gremm-Roloff, Telefon 07622-5746 oder 0176-96600354.

In der Tischtennis-Szene bekommt der Verein Ping-Pong-Parkinson gebührende Anrekennung: Zur Eröffnung des Turniers sprachen Borussia Düsseldorf-Manager Andreas Preuß und der Ehrenpräsident des Deutschen Tischtennisbundes DTTB Hans Wilhelm Gäb. Die Medaillenverleihung am vierten Tag erfolgte durch die amtierende Präsidentin des DTTB Claudia Herweg.