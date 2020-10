von sk

Die Öflinger U19-Mannschaft mit Marc Huber und Moritz Schubach konnten ungeschlagen das Halbfinale in der heimischen Schulsporthalle beenden und haben damit das Finale am 17. Oktober erreicht. Die Mannschaften aus Reichenbach, Hard und, Prechtal konnten dem Spiel der Öflinger nicht viel entgegensetzten, lediglich die Mannschaft aus Naurod waren für die Öflinger eine „harte Nuss“, 15 Sekunden vor Spielende konnte Marc einen Eckball direkt verwandeln und sicherte damit den 4:3 Sieg. Mit dem Erreichen des Finales sind Marc und Moritz als jüngerer Jahrgang unter den besten acht Mannschaften U19 in Deutschland.

Ebenfalls ausgetragen wurde in Öflingen die Baden-Württembergische Meisterschaft im Radball in der Altersklasse U13. Der RSV Öflingen, vertreten durch Quentin Schumann und Frederik Kranz, gingen im ersten Spiel gegen Gärtringen 2, die stärkste Mannschaft an diesem Tag, an den Start und verlor 9:1. Auch das nachfolgende Spiel gegen den späteren Drittplatzierten Lauterbach 1 verloren sie 4:0. Dennoch ließen sich beide nicht aus dem Konzept bringen und konnten sich im dritten Vorrundenspiel gegen Gärtringen 1 mit einen 4:1 Sieg durchsetzen.

Das Platzierungsspiel um Platz 5 konnte die Öflinger Mannschaft mit einem 2:0 gegen Ailingen ebenfalls für sich entscheiden. Am Ende ein souveräner 5. Platz für die Öflinger. Zeitgleich wurde in St.Georgen-Peterszell die Baden-Württembergische Meisterschaft Schüler U15 ausgetragen. Hier holten sich Elias Engel und Felix Hinnenberger den Vizemeistertitel. In einem spannenden Endspiel gegen Kemnat wurde die Partie erst 90 Sekunden vor Schluss mit dem 2:1 Siegtreffer für Kemnat entschieden.

Zuvor waren die Öflinger Radballer in der Vorrunde Gruppensieger geworden und gingen gegen die vermeintlich leichtere Mannschaft aus Singen als Favorit in das Halbfinale. Dort hatten Sie es doch schwerer als erwartet. Trotz eines 1:3 Rückstands wurde durch einen späten Treffer der Beiden kurz vor Spielende noch den 3:3 Ausgleich erzielt. Das Viermeterschießen wurde dann souverän durch zwei gehaltene Schüsse von Elias und alle verwandelte Viermeter von Felix gewonnen. Der Trainer, Felix Staudenmayer, war zufrieden, bedeutet der Vizemeistertitel der beiden Öflinger Radballtalente, die auch im Kader des Baden-Württembergischen Radsportverbandes trainieren, ihren bisher größten Erfolg.