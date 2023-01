von Gerd Leutenecker

Ein Fasnachtsauftakt wie in alten Zeiten organisiert die Narrenzunft Öflingen (NZÖ). Kurzerhand wird das närrische Jubiläum von 111 Jahren umgetauft auf „111 + 1 Jahre“. Eine Party mit Verkleidungspflicht und allerhand Guggensound sind für den zweiten Samstag im neuen Jahr schon arrangiert. Die Organisatoren in der NZÖ können aus dem Vollen schöpfen, „wir haben personell wie auch bei den Zusagen gar nicht abspecken müssen“, sagte Zunftmeister Michael Sutter. Als Kanzelar der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) bringt Sutter gleichzeitig die geballte Stärke der Narren nach Öflingen.

„So richtig närrisch, das wollen wir nachholen“, da hat einiges in den vergangenen zwei Jahren gefehlt, Sutter ist schließlich in Jahrzehnten der Narreteierfahrung gereift und kennt die Ansprüche an die hiesige Fasnacht. Und die sollen wieder erfüllt werden.

Der 14. Januar war bei den Narren ein unbeschriebenes Kalenderblatt

Im Terminkalender in der Region ist der 14. Januar fast noch frei, keine größere Narren-Konkurrenz in der näheren Umgebung. Das große Guggetreffen der Storchestäghüüler ist eine Woche später. Im Verband Oberrheinischer Narrenzünfte ist alles etwas kompakter vorgesehen und bei der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte sieht deren Narrenfahrplan auch erst ab Februar was in der Nachbarstadt vor.

Das Wochenende passt für Öflingen, Sutter und sein Vize Ralf Kruse haben ein gutes Händchen bei der Terminwahl bewiesen. Die Honoratiorenfasnacht ist entweder früher zum eigentlichen Start der Fasnacht am 6. Januar oder deutlich später. „Wir machen deshalb den Zunftmeisterempfang auch nur 11 Minuten“, sagt Kruse und schmunzelt dabei.

Mehrere Guggen spielen auf

Eine öffentliche Abendveranstaltung der regionalen Fasnacht, „genau das ist es, was immer gezogen hat“, Sutter setzt auf den Nachholeffekt. Fünf Guggen haben bereits mit einem Auftritt zugesagt, die Öflinger Cliquen der Sumpfer und Schränzer gehören eh zum Erscheinungsbild rund um die Schulsporthalle. Von Ryburg über Karsau bis nach Murg und rauf nach Todtmoos kommen die Zünfte. Aus dem Wiesental und von der Trompeterstadt sind die freien Zünfte und Cliquen immer eingeladen – „natürlich auch die Nachbarzunft von Wehr“, Sutter hat sein Netzwerk. Die Rückmeldungen deuten auf ein buntes närrisches Treiben im unteren Wehratal in dieser zweiten Samstagnacht 2023 hin. Für die Livemusik konnten die Schwarzwald Buam verpflichtet werden.