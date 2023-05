Die Kleintierzüchter aus Öflingen haben Corona relativ gut überstanden. Sie fanden schnell wieder in den Vereinsalltag zurück, mussten aber wirtschaftlich Federn lassen. Weniger Tiere bei den Ausstellungen 2022 und damit geringere Einnahmen machten es notwendig auf die Rücklagen zurückzugreifen. Was aber zu keinem finanziellen Fiasko führte, wie Vorsitzender Peter Wunderle in der Hauptversammlung den von Rechnerin Daniela Grunwald zuvor gegebenen Kassenbericht kommentierte.

Wie der seit 33 Jahren amtierende Vereinschef Wunderle sagte, habe man bisher immer gut und sparsam gewirtschaftet und somit die durch Corona verursachten Ausfälle und Jahresdefizite ausgleichen können. Jetzt gelte es die finanziellen Reserven wieder aufzufüllen. Und damit wolle man schon in wenigen Wochen beginnen, denn da stehe dem Verein die traditionelle Frühsommer-Jungtierschau ins Haus, mit hoffentlich dann mehr Züchtern und Tieren als im ausgehenden Coronajahr 2022.

Die Schau findet vom 24. bis 26. Juni auf dem Vereinsareal hinter der Öflinger Schule statt. Und im Spätherbst, am 18. und 19. November, wird der Verein in der Schulsporthalle die Wehratal-Pokalschau durchführen. Bis dahin hofft der Verein, dass sich alles wieder normalisiert hat. Sowohl die vor Corona gehabten Besucherzahlen wie jene Zahlen von Ausstellern und Tieren. Dass es an Kaninchen gemangelt hat, das machte sich auch an den weniger durchgeführten Tätowierungen bemerkbar. Die waren von 230 auf 170 zurück gegangen.

In seinem Rückblick auf 2022 konnte Peter Wunderle von schönen züchterischen Erfolgen berichten. Was zeigte, dass man die ausstellungslose Zeit mit Beschränkungen und Verboten gut überstanden hat und zu nutzen verstand. Bei den Kreisschauen schlugen sich sowohl die Öflinger Alt- wie Jungzüchter prächtig. Bei den Titelvergaben waren diese immer dabei. Und nicht nur da. Auch bei den überregionalen Schauen waren Namen von Öflinger Züchter im Vorderfeld zu finden. Das Ehepaar Claudia und Peter Wunderle schaffte es sogar, bei der Landesschau und starker Konkurrenz unter die besten Zwanzig zu gelangen.

Die Jungzüchter können sich zwischenzeitlich mit zwei Deutschen Jugendmeistern, zwei Bundessiegern und 24 Badischen Meistern brüsten. Auch stehen diese an der Spitze im Kreisverband Waldshut. Ob weiter die Öflinger an Landes- und Bundesschauen teilnehmen werden können, wird sich dann entscheiden, wo diese stattfinden. Für die Bundesschau ist die Messe Leipzig im Gespräch, was zu weit und zeitlich zu aufwändig wäre. Für Hin- und Rückfahrten errechnete Wunderle maximal 2800 Kilometer. Weniger Fahrtaufwand wäre es, wenn man für eine Woche vor Ort bliebe. In diesem Zusammenhang lobte Wunderle einige Vereinskollegen. Als einzige aus dem Kreisverband Säckingen hätten diese ihn bei der Mammutschau in Offenburg unterstützt.