Wehr-Öflingen – Weil noch immer nicht klar ist, welches die Vorzugsvariante des A98-Abschnitts bei Wehr sein wird, wird auch die Überplanung des Brennet-Areals im Öflinger Süden ausgebremst. Wenn eine Brücke kommt, werde dies erheblichen Einfluss auf die weitere Planung haben, erklärte Bürgermeister Michael Thater in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Dann müssen wir, um es vorsichtig zu formulieren, das Gewerbegebiet neu denken.“ Tatsächlich würde die Autobahnbrücke das Areal mit einer etwas 100 Meter breiten Schneise durchschneiden, denn die 50 Meter hohe Talbrücke dürfte – mit zusätzlichem seitlichem Abstand – auch nicht unterbaut werden. Viel Gewerbefläche bleibt da nicht übrig. Damit würde eine A98-Bergtrasse nicht nur die geplante Gewerbeentwicklung auf dem Wihler treffen, sondern auch im Tal.

Formell ist das Öflinger Brennet-Areal in zwei Gebiete unterteilt, die eigentlich beide parallel entwickelt werden sollten: Der nördliche Teil „Brennet II“ soll reines Gewerbegebiet bleiben, muss nun aber warten. Für den südlichen Teil fasste der Gemeinderat nun den Offenlagebeschluss des Bebauungsplans. Diese Fläche ist als „urbanes Gebiet“ klassifiziert, in dem sowohl Wohn- als auch gewerbliche Nutzung erlaubt sind. Die Brennet GmbH plant hier seniorengerechtes Wohnen in bestehenden Gebäuden aber auch in einem ergänzenden Gebäuderiegel an der Wehratalstraße. Wo bereits eine Fabrikhalle abgerissen wurde, soll ein attraktiver, parkähnlicher Innenhof entstehen. Im Gebäude der Brennet-Hauptverwaltung sollen auch Büroflächen entstehen.

Die Gemeinderäte begrüßten die Planung, die von renommierten Stuttgarter Planungsbüro Baldauf entwickelt wurde. „Eine tolle Aufwertung für das gesamte Areal“, lobte beispielsweise Stefan Tussing, Fraktionssprecher der CDU. Bei einer Enthaltung beschloss der Rat die Offenlage des Bebauungsplans Brennet I. Wann es auch mit dem Gewerbegebiet Brennet II weiter geht, steht noch in den Sternen.