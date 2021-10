von Gerd Leutenecker und Justus Obermeyer

„2020 war das beste Jahr in der Geschichte des Öflinger Dorfladens“, konnte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Thater am Donnerstagabend in der Generalversammlung der Dorfladen-Genossenschaft verkünden. Nach den überaus schwierigen Anfangsjahren konnte das fünfte Betriebsjahr zum ersten Mal mit einem Bilanzgewinn abgeschlossen werden. Und dieser fällt mit fast 35000 Euro sogar so deutlich aus, dass nun Investitionen in das Inventar möglich sind. Auch für 2021 deutet sich schon jetzt ein Gewinn an: Mit durchschnittlich 51.000 Euro Umsatz pro Monat liegt der Laden deutlich über den errechneten Vorgaben.

Dass der Dorfladen nun endlich in die Erfolgsspur gefunden hat, hat mehrere Gründe. „Wir sind in gewisser Weise Corona-Gewinnler“, erklärte Thater. In Zeiten des Homeoffice von Quarantäne habe sich der Umsatz deutlich erhöht. Dies sei aber nicht der einzige Grund. Der kreative und harmonisch arbeitende Vorstand und eine enorme Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern mache sich ebenfalls in der Bilanz bemerkbar.

Dank an festangestellte und ehrenamtliche Helfer

Entsprechend gut war die Stimmung in der Versammlung der Genossenschaftler. Kein Vergleich zu den Krisensitzungen früherer Jahre. Das „Vorstands-Dreamteam“ um Daniela Klausmann, Birgit Kiefer und Katharina Hinnenberger berichteten von kreativen Ideen und nannten die Namen von unzähligen Helfern, ohne die der Dorfladen kaum zu betreiben wäre. Im Hinblick auf das Tagesgeschäft schilderte Klausmann ihre Eindrücke über das zur Rechenschaft anstehende Geschäftsjahr 2020: „Der Laden hat geboomt“, trotz Schließung der Cafeteria und ohne Catering- und Festaufträge. Und auch in Öflingen war die urdeutsche Eigenheit aufgetreten, „zeitweise keine Hefe oder Klopapier“, was nicht nur bei Klausmann ein Schmunzeln hervorrief. Der spontane Entschluss für einen Lieferservice ist angekommen und wird fortgesetzt. Mit Alleinstellungsmerkmalen für den Dorfladen sind neue Produkte ins Sortiment aufgenommen worden. Kuchen und Torten kommen verstärkt vom Café Denkpause, die Produkte von Weck haben sich zum Renner entwickelt und die für den Dorfladen erfundene Nudelsorte „Öflinger Roßlocke“ stehen für die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten. Birgit Kiefer schilderte die stabile Mitarbeiterstruktur. Zehn Festangestellte in Teilzeit, mehr ehrenamtliche Helfer und mit Uli Frank eine Kollegin, die zum Öflinger Gesicht des Dorfladens von Anfang an gereift ist. Die Solidarität stimmt, „Lothar Wunderle von der Säge bringt einmal in der Woche uns ein Mittagessen und wir haben für fast jedes Problem eine ehrenamtliche Lösung.“ Die Cafeteria ist mittlerweile wieder geöffnet, der Dorftreff ist damit aufgelebt. Dazu hat die Vermieterfamilie Thomann ihren Beitrag geleistet. Die neue Fensterfront im Eingangsbereich hält den Sitzplatzbereich jetzt stets war. Hinnenberger kündigte an, „Dass am 15. November für ein Tag der Laden geschlossen bleibt“. Eine neue Wärme-Kühlanlage als Wärmepumpe wird eingebaut, Stephan Denk trägt dabei fast zu drei Viertel der Investitionssumme als Spende bei.

Fünf Aufsichtsratsmitglieder stellen das Gremium der Dorfladen Öflingen Genossenschaft, (von links) Klaus Frei, Gabriela Schuberth, Siegried Griener, Stefan Engel und Andrea Frommherz. Der Vorstand besteht aus (von rechts) Katharina Hinnenberger, Daniela Klausmann, Birgit Kiefer und Michael Eckert. | Bild: Gerd Leutenecker

Der Aufsichtsrat setzt sich seit Donnerstagabend neu zusammen. Rita Leber und Michael Thater scheiden auf eigenem Wunsch aus dem Aufsichtsratsgremium aus. Der Grünen-Stadtrat Stefan Engel und Finanzexpertin Andrea Frommherz sind bei der Generalversammlung neu in den Aufsichtsrat der Dorfladen-Genossenschaft gewählt worden. Wer den Vorsitz übernehmen werde und damit Nachfolger vom scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden Thater wird, werde zu einem späteren Zeitpunkt kollegial entschieden. Gabriela Schuberth und Siegfried Griener – beide sind gleichzeitig Gründungsaufsichtsräte – sowie Klaus Frey sind im fünfköpfigen Gremium in ihren Ämtern einstimmig von der Genossenschaftsversammlung bestätigt worden.

Stefan Engel und Andrea Frommherz sind als neue Aufsichtsratsmitglieder der Dorfladen Öflingen Genossenschaft gewählt worden. | Bild: Gerd Leutenecker

Mit viel Vertrauen in die Vorstandsriege vom Dorfladen, zeigten sich die Mitglieder höchst zufrieden. Nicht nur mit dem Erreichten auch das menschliche Miteinander wird hoch geschätzt. Ein sicheres Investment, was heute mehr denn je zählt – der Öflinger Dorfladen wird weiterhin mit viel Solidarität getragen. Daniela Klausmann, Birgit Kiefer und Katharina Hinnenberger bilden weiterhin zusammen mit Finanzprofi Michael Eckert den Vorstand.

Versöhnlicher Rückblick

In seinem Abschiedsrückblick erinnerte Thater an die bewegten Tage vergangener Zeit. „Dieser Vorstand hat uns in ruhiges Fahrwasser und in den Erfolg geführt“, so Thater. Nach der Schließung des einstigen Nahkaufs vor bald neun Jahren hatten Alexander Urich und Helmut Steinebrunner mit ihrer Initialarbeit den Dorfladen angestoßen, was fast schon als versöhnliche Worte zum Abschied anmutete. Gabriela Schuberth dankte im Namen aller dem scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden.