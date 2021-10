Die Stadt Wehr hofft auf Fördermittel des Landes für die Konversion des Brennet-Areals in Öflingen. Dazu soll der Gemeinderat in der kommenden Woche einem Antrag auf Aufnahme in das Landessanierungsprogramm zustimmen. Bislang wurde die Planung der Umnutzung des Öflinger Brennet-Areals zurückgestellt, da in der Regel für Städte der Größenordnung von Wehr nicht zwei große Sanierungsgebiete parallel genehmigt werden. Aktuell ist die Stadt bereits mit dem Wehrer Brennet-Areal in dem Landesprogramm vertreten – und dies wird voraussichtlich noch einige Jahre andauern.

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hatte bei einem Vor-Ort-Termin in Wehr im Mai zugesichert, im konkreten Fall der Stadt Wehr und der Konversion der beiden Brennet-Areale ausnahmsweise zwei parallel verlaufende Sanierungsgebiete zu ermöglichen. Entwicklungsmöglichkeiten für die Öflinger Industriefläche sind auch die veränderte Autobahn-Planung entstanden: Bei einer Festlegung auf eine Bergtrasse als Vorzugsvariante wäre eine Überplanung der Industriebrache vermutlich deutlich schwieriger geworden.

Um eine Aufnahme in das Förderprogramm für 2022 zu ermöglichen, hat die Stadt Wehr bereits das Planungsbüro Baldauf mit „vorbereitenden Untersuchungen“ beauftragt, das auch beim Wehrer Brennet-Areal und beim Stadtentwicklungskonzept mitgewirkt hatte. Das Untersuchungsgebiet, zudem neben der früheren Industriefläche auch die Bayer-Häuser sowie das Areal um das frühere Gasthaus Kreuz gehören, hat eine Größe von etwa 7,9 Hektar. Der größte Teil der Fläche befindet sich im Eigentum der Brennet.

In der „vorbereitenden Untersuchung“ ist von Sanierungskosten von knapp fünf Millionen Euro die Rede, davon könnten rund 60 Prozent – also 2,9 Millionen Euro – über das Förderprogramm finanziert werden. Den Rest müsste die Stadt Wehr tragen.

Wie das Gebiet künftig aussehen könnte, zeichnet das Büro Baldauf in einem Gestaltungs- und Maßnahmenkonzept auf: Während es bei den Bayer-Häusern und einer der Fabrikhallen den Abriss vorsieht, ist dies beim Gasthaus Kreuz nicht möglich. da es unter Denkmalschutz steht. Auch ber der Erschließung ist Neues geplant: „Der nördliche Bereich des Brennet-Areals kann derzeit nur über eine Privatstraße, welche relativ schmal und steil gebaut ist, angefahren werden. Im Falle einer gewerblichen Nachnutzung des Areals ist die aktuelle Zufahrt unzureichend. Eine Möglichkeit, diesem Problem entgegenzuwirken, wäre ein Anschluss an die westlich des Plangebiets verlaufende Bundesstraße B 518. Der Anschluss und der Straßenverlauf sind in jedem Fall verkehrlich zu untersuchen“, heißt es in dem Gestaltungskonzept.

Bei der Erstellung des Bebauungplans Brennet I für den südlichen Teil des Areals hat die Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt Waldshut allerdings deutlich gemacht, dass dies nach den derzeitigen Gegebenheiten nicht möglich ist.

Wehr Die Bauarbeiten auf dem Brennet-Areal gehen voran Das könnte Sie auch interessieren