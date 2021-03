Die Unechte Teilortswahl in Wehr soll abgeschafft werden. Dies schlägt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vor, der am kommenden Dienstag darüber beraten und abstimmen wird.

Gemeinderat

Der Gemeinderat tagt am kommenden Dienstag, 9. März, um 19 Uhr in der Stadthalle. Da für die Abschaffung der Teilortswahl eine Änderung der Hauptsatzung notwendig ist, tagt der Gemeinderat nun wieder in einer Präsenzsitzung. Entscheidungen über Satzungen sind in „virtuellen Sitzungen“, wie sie wegen der Corona-Pandemie zuletzt praktiziert wurden, nicht erlaubt. Auf der Tagesordnung steht neben der Teilortswahl der Sachstandsbericht zum Ärztehaus, der Jahresbericht der Mediathek, die Benennung der Mitglieder des gemeinsamem Gutachterausschusses, die Situation im Pflegeheim der Bürgerstiftung sowie eine ­Sonderzuwendung für die dort Beschäftigten, der Erlass der Kindergarten- und Hortgebühren für Januar und Februar, der Sachstandsbericht Integrationsmanagement, sowie die Änderung des Bebauungsplans Breitmatt-Niederwehr.