Schon im Dezember soll es ein Bürgerbüro in Öflingen geben. In der Novembersitzung hat sich der Gemeinderat mehrheitlich für die Außenstelle der Verwaltung entschieden, die Arbeiten sind bereits im vollen Gang. „Es ist die Entscheidung, die bisherige Verwaltungsstelle zu schließen oder aufzuwerten“, so Bürgermeister Michael Thater in der Gemeinderatssitzung.

Bisher zu wenig Ausstattung

Aktuell ist das Büro im Öflinger Rathaus einen halben Tag in der Woche geöffnet – mehr als ein Führungszeugnis beantragen oder eine Meldeauskunft einholen ist durch die fehlende Ausrüstung aber nicht möglich, erklärt Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz. Für andere Anliegen müssen die Öflinger aktuell zum Bürgerbüro im Alten Schloss in Wehr, bis zu sechs Kilometer Anfahrtsweg sind dafür notwendig.

Rechtliche Verpflichtung

Im Gemeinderat brachte Stefan Tussing (CDU) den Einwand vor, dass eine neue Außenstelle nicht wirtschaftlich sei und stimmte als Einziger gegen die Einrichtung. Eine Enthaltung gab es von Stadtrat Hans-Peter Zimmermann (FDP). Kostendeckend arbeiten sei weder vorgesehen noch möglich, erklärte Schmitz mit Blick auf die Gebührenordnung. „Es gibt eine rechtliche Verpflichtung und eine soziale Verantwortung, gerade für die älteren, nicht so mobilen Bürger“, führte Ordnungsamtsleiter Schmitz weiter aus.

Wehr Stadt erwartet dickes Minus bei den Einnahmen Das könnte Sie auch interessieren

Wirtschaftliches Arbeiten sei zudem selbstverständlich. Dazu habe der Teilort deutlich mehr Einwohner als so manche Nachbargemeinde. „Die Außenstelle steht selbstverständlich allen Einwohnern offen, genauso wie weiterhin die Hauptstelle im Rathaus“, stellte Schmitz klar. Die Stadt investiert rund 10.000 Euro, vor allem in die technische Infrastruktur. Die Internetverbindung wurde bereits ausgebaut, jetzt folgt als größte Investition ein EDV-Schrank mit entsprechender Verkabelung. Die Möbel können erhalten bleiben, dank des breit aufgestellten Bauhofs können die Anpassungen weitestgehend in Eigenleistung erbracht werden.

Wandel in der Verwaltungsarbeit

Wie sehr sich die Arbeit der Verwaltung gewandelt hat, zeigt der Blick ins aktuelle Büro und die Anschaffungsliste: Computer, Stempelkissen und elektrische Schreibmaschine werden nun ergänzt mit Änderungsterminal, Scanner, Fingerabdruckscanner und Passdrucker. Der Zeitpunkt für die neue Außenstelle ist günstig: Seit Kurzem ist das Team im Bürgerbüro mit dreieinhalb Stellen wieder voll besetzt, ein weiterer Schreibtisch in Öflingen komme da gelegen.

Die Öffnungszeiten

Hinsichtlich der Öffnungszeiten wolle man sich am Bedarf der Einwohner orientieren, so Schmitz, vorgesehen sind drei halbe Tage. Da die Abendsprechstunde am Donnerstag sehr gefragt sei, soll es ein solches Angebot auch in Öflingen geben. „Die Öffnungszeiten sollen sich nicht mit denen im Rathaus überschneiden“, erklärte Schmitz. Außerdem wolle man sich an den Öffnungszeiten des Dorfladens orientieren, ergänzte Michael Thater.