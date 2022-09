von Michael Gottstein

Das Wehrer Hallenbad wird so weit vorbereitet, dass es am ersten November seine Pforten öffnen könnte. Ob es dazu kommt, wird der Gemeinderat im Oktober entscheiden, und zwar abhängig davon, wie sich die Gas- und Energiekrise bis dahin entwickelt haben wird. Der Hallenbad-Förderverein werde keine Empfehlung abgeben, erklärte die Vorsitzende Christine Mattes in dessen Hauptversammlung.

„Natürlich würden wir uns nach zwei Corona-Jahren eine Öffnung wünschen, aber für mich ist klar, dass bei Gasknappheit erst die Haushalte und die Wirtschaft versorgt werden müssen, bevor Freizeiteinrichtungen bedient werden“, sagte Christine Mattes. Die Entscheidung sei nicht trivial, meinte Bürgermeister Michael Thater: „20 Prozent des Gasverbrauchs der Stadt entfällt auf das Hallenbad, da wäre es natürlich einfach zu sagen: Wir lassen das Bad zu.“ Allerdings war das Bad in den letzten beiden Jahren entweder geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet.

„Die Folge ist, dass viele Menschen – und zwar nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene – nicht richtig schwimmen können.“ Eine Besucherin gab zu bedenken, dass die Stadt mit ihren beiden Bädern ein Alleinstellungsmerkmal habe. All diese Faktoren werde man abwägen, so Thater. Klar sei: Wenn die Gasreserven im Oktober zu gering seien, bleibe das Bad zu. Sollte sich aber deutlich abzeichnen, dass das Gas bis nächsten April ausreiche, dann könne man eine Öffnung verantworten, aber ohne Warmwasserbadetage, sondern bei „normaler Hallenbadtemperatur“.

Die Stadt hatte das Bad von September bis Dezember 2021 renoviert und rund eine Dreiviertelmillion Euro investiert. Eine neue Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wurde installiert, die Decke in den Duschen, Fluren und Umkleideräumen erneuert, neue elektrische Leitungen wurden verlegt und Fliesen erneuert. „Für die Lüftungsanlage hat der Verein 25.000 Euro überwiesen“, erklärte die Vorsitzende. Wegen Corona war das Bad nur 100 statt 150 Tage geöffnet, die Zahl der Besucher lag bei 8000 statt bei 16.000. Das Defizit betrug 200.000 Euro, der Kostendeckungsgrad lag bei 22 Prozent. „Wenn wir die Einschränkungen berücksichtigen, ist das ein gutes Ergebnis“, so Thater. Der Zuschuss der Stadt pro Besucher lag bei 25 Euro. „Vor der Gründung des Fördervereins bezahlten wir zwischen 60 und 70 Euro, dank des Vereins beträgt der Zuschuss in einer normalen Saison etwa zehn Euro.“ Er dankte für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Christine Mattes dankte Susanne Dede und Michael Hoffmann für die Aquafit-Kurse der VHS und Susanne Dede und Dicksy Holfelder vom Team Aquamotion, das Schwimmkurse für Kinder und Babys gegeben hatte. „Alleinstellungsmerkmale unseres Bades sind die unbegrenzten Badezeiten, der Verzicht auf den Warmbadezuschlag, der Hubboden und die Tatsache, dass das Bad auch vormittags geöffnet ist.“ Bei den Vorstandswahlen wurden Rosemarie Wiemann (stellvertretende Vorsitzende), Sigrid Staudt (Schriftführerin) und die Beisitzerinnen Doris Richter und Bettina Schneider jeweils einstimmig wiedergewählt.