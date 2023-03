Mit der Aufhebung der Corona-Verordnung des Landes endet in der Bürgerstiftung die Pandemielage. Bis 7. April gilt noch Maskenpflicht für Besucher. Die Verordnung sei ein Schlusspunkt unter den Corona-Maßnahmen, so Bürgermeister und Stiftungsrat Michael Thater mit Geschäftsführerin Stefanie Trierweiler und Einrichtungsleiter Boris Blazevic. Die vergangenen drei Jahre seien für die Bewohner des Pflegeheims und die Mitarbeiter eine Herausforderung gewesen.

Auch Kontaktbeschränkungen können Leben verkürzen

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kam es – wenige Tage vor dem ersten Impftermin – im Januar 2021 zu einem schweren Corona-Ausbruch bei den Bewohnern. „13 Menschen haben in einem Monat ihr Leben verloren. Das war einer der dunkelsten Momente in der Wehrer Geschichte“, so Thater. „Und mindestens die Hälfte sind nicht mit, sondern an Corona gestorben“, ergänzt Blazevic. Trotzdem seien die Schutzmaßnahmen eine große Herausforderung gewesen, so Blazevic: „Bei den Demenzpatienten war die Isolation eine Katastrophe und lebensverkürzend.“

Impfungen und PCR-Testgerät bringen Erleichterungen

Darum habe man sich fast von Anfang an entschieden, die Türen nicht zu verschließen und Außenkontakte zu ermöglichen. Die Maske sei im Rückblick eines der wichtigsten Hilfsmittel gewesen, so Blazevic. „Wir sind sehr stolz darauf, dass die Bewohner fast durchgängig rausgehen und ihre Angehörigen besuchen konnten.“

Das habe nicht jeder verstanden. Viele Einrichtungen hätten anders gehandelt und aus Kostengründen Abteilungen geschlossen, so Blazevic. Ein entscheidender Schritt sei die Anschaffung eines Geräts für PCR-Tests gewesen. Dank der zuverlässigen Ergebnisse habe man Bewohner und Mitarbeiter schützen und Sicherheit geben können. Auch die Impfungen hätten den Angehörigen, Bewohnern und Mitarbeitern viel Sorge genommen. Seitdem habe es nur noch milde Verläufe gegeben. Jetzt gelte es, wieder aufzubauen, was verloren ging: Feste, Besuche von Vereinen, Schulen und Kindergärten. Von einst mehr als 90 ehrenamtlichen Helfern seien nur noch sechs übrig, so Blazevic.