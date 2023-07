Der amerikanische Konzern Celanese wird sein Wehrer Werk in der Industriestraße zum Jahresende schließen. Dies bestätigt Petra Czugler, Pressesprecherin der deutschen Celanese in Sulzbach auf Anfrage unserer Zeitung.

Nach dem angekündigten Umzug der Firma Kownatzki Premium Geasr nach Albbruck und der Insolvenz des Öflinger Glasherstellers Weck ist dies die dritte Hiobsbotschaft für den Wirtschaftsstandort Wehr in diesem Jahr.

Ende des Jahres ist Schluss

„Ich kann bestätigen, dass der Großteil der betroffenen Mitarbeiter eine Stelle in Utzenfeld erhalten hat“, so Czugler. Zuletzt hatte das Wehrer Werk etwa 30 Mitarbeiter. Was mit dem Celanese Areal und den darauf befindlichen Immobilien passiert, ist noch unklar. „Für die weitere Nutzung/Auflösung des Areals stehen wir in Kontakt mit der Stadtverwaltung in Wehr“, so das Unternehmen.

Mit der Stilllegung des Werks zum Jahresende vollzieht sich nun, was bereits für Mitte 2021 angekündigt war: Celanese möchte laut Mitteilung auf der Firmenhomepage an seinem Produktionsstandort in Forlì (Italien) ein Europäisches Compounding Center of Excellence gründen.

Dazu plant das Unternehmen die Aufgabe seiner Compounding-Tätigkeiten an den deutschen Standorten Wehr und Kaiserslautern sowie in Ferrara Marconi (Italien) und deren Verlagerung nach Forlì. Mit Compounding ist die Produktion gemeint, bei der spezielle Hochleistungskunststoffe zusammengesetzt werden. In Wehr werden recycelte Polyamid-Verbindungen hergestellt.

Netzwerk soll optimiert werden

Die Verlagerung der Produktion „ermögliche Celanese, das europäische Produktionsnetzwerk seiner Engineered Materials Standorte sowie die damit verbundenen Betriebskosten weiter zu optimieren“, hieß es in einer Mitteilung vor drei Jahren.

Noch 2019 hatte Celanese angekündigt, den Standort Wehr erweitern zu wollen, dafür sollten in den Jahren 2019 und 2020 drei Millionen Euro investiert werden.

Standort des Celanese-Werks in der Industriestraße im Wehrer Norden. | Bild: Maptiler

Im Mai 2017 übernahm das amerikanische Chemieunternehmen Celanese die beiden Werke in Utzenfeld und Wehr, die beide schon zu mehreren Unternehmen gehörten. Das weltweit agierende Unternehmen hat rund 7700 Mitarbeiter und ist unter anderem auf Kunststoffverbindungen verschiedenster Art spezialisiert. Die in Wehr hergestellten Rohstoffe werden für die verschiedensten Kunststoffteile genutzt, von Messergriffen über Spritzgussteile in Autos bis hin zum Föngehäuse. Der Standort in Wehr hat rund 30 Mitarbeiter, der Standort in Utzenfeld hat rund 180 Mitarbeiter.

Konzern macht Rekordumsatz

Die Celanese Corporation hat nach eigenen Angaben im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von 9,7 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, 13 Prozent mehr als der bisherige Rekord aus dem Jahr 2021. Die Umsatzsteigerung beruhte auf um 11 Prozent höheren Verkaufspreisen und einem um 6 Prozent höheren Absatz als im Vorjahr.

Mit Preis- und Produktivitätssteigerungen in ihren beiden Geschäftssegmenten machte Celanese Kostensteigerungen von über 1,2 Milliarden US-Dollar bei Rohstoffen, Energie und Zulieferern weitgehend wett.