Es sei ein „Etappenziel“ auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung, so Wehrs Bürgermeister Michael Thater. Am Donnerstag gaben die Projektpartner bekannt, dass das Nahwärmenetz in der Schopfheimer Straße und im Hammer Ende November in Betrieb genommen wird. Auch das neue Ärztehaus sei an das Netz angeschlossen.

Der letzte große Baustelle für die Nahwärme

Durch die Fertigstellung der Hauptleitung in der Schopfheimer Straße fehle nur noch ein Teilabschnitt, um die bisherigen drei Netze zu verbinden. Ein letzter Bauabschnitt sei nötig um die verbliebenen 50 Meter Leitungslücke zu schließen, so der Leiter der Stadtwerke Wehr, Markus Linder. Bis kurz vor Weihnachten soll dann das gesamte Netz verbunden sein. Die Hausanschlüsse werden erst im nächsten Jahr verlegt. Weitere Anschlüsse sollen laut Linder auch in Zukunft weiter möglich sein.

Für den letzten Bauabschnitt des Nahwärmenetzes werde die Einmündung der Höfstraße in die Schopfheimer Straße auf einer Länge von 50 Metern um den 20. November gesperrt, so Linder. Die Höfstraße bleibe aber über die Hasler Straße erreichbar. Die Schopfheimer Straße soll dann wieder normal befahrbar sein.

Die 130 Meter Baustelle kosten 0,5 Millionen Euro

Der Bauabschnitt in der Schopfheimer Straße sei problemlos verlaufen, berichtet Bauingenieur Tim Gaßmann vom Planungsbüro DWD Ingenieur GmbH aus Brennet. Auf gut 130 Metern musste die Straße aufgerissen werden, dabei wurden neun Gebäude an das Netz angeschlossen. Zudem habe man Synergien geschaffen, indem dort auch die Kabel für Breitband mit verlegt wurden.

„Wir koordinieren bei großen Straßenöffnungen immer mögliche Synergien“, versichert Bürgermeister Thater. Man habe mit Naturenergie, DWD und Bau GmbH gute Partner für das Projekt gefunden. Die 130 Meter lange Erschließung der Schopfheimer Straße hat rund 0,5 Millionen Euro gekostet.

Bauleiter Marian Heinz von der Bau GmbH Herrischried erklärt, dass der Bodenaushub in einem speziellen Verfahren wieder aufbereitet werde und an dieser Stelle wiederverwendet werde. Das sei ökologisch sowie ökonomisch sinnvoll.

Die Naturenergie Hochrhein (im Bild die Zentrale in Rheinfelden) wird das Nahwärmenetz in Wehr betreiben. Dazu zahlt das Unternehmen Pacht an die Stadt. | Bild: Stein, Moritz

Netz eine klimaneutrale Wärmeversorgung ermöglichen

Wenn die drei Netze verbunden sind, wird das Gesamtnetz weiterhin über drei Einspeisungen versorgt werden. Die verbundene Hauptleitung sei daher das „Herz“ des Projekts, sagte Markus Linder von den Stadtwerken.

Langfristig soll das Netz eine möglichst klimaneutrale Wärmeversorgung der Bürger ermöglichen. Bereits jetzt machten erneuerbare Quellen zwei Drittel des Wärmemix aus, wie Daniel Streich von Naturenergie Hochrhein (ehemals Energiedienst) meint. Es brauche jedoch weiterhin Gas, um die Spitzenlasten abfangen zu können. In Zukunft werden aber Holzhackschnitzel eine wichtige Rolle spielen. Michael Thater sieht auch eine Chance in Geothermie: „Das Gas muss ersetzt werden.“

Ein Anschluss kostet zwischen 8000 und 12.000 Euro

Durch den Mix aus verschiedenen Energieträgern schwanke der Gesamtpreis weniger, gibt Daniel Streich zu verstehen. Diese stabilen Preise würden die Nahwärme in Wehr zu einem sehr attraktiven Angebot machen. Die Kosten für den Hausanschluss können jedoch durch Faktoren wie die Nähe zur Straße variieren, jedoch würde sich diese Investition von durch die geringen Preise wieder ausgeglichen. Bürgermeister Thater sprach von einer Spanne zwischen 8000 und 12.000 Euro für die Verlegung des Anschlusses. Man mache aber durch dieses Investment einen Gewinn.