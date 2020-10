von Gerd Leutenecker

Für alle Mitgesellschafter der Stadtwerke Wehr ein Grund zum Feiern – die offizielle Einweihung der neuen Schaltstation in der Haseler Straße ist bei herbstlichen Regenschauern am Freitag, 1. Oktober, offiziell eingeweiht worden. Aufsichtsratsvorsitzender und Bürgermeister Michael Thater und Stadtwerke-Geschäftsführer Erich Götz lauschten den technisch geprägten Ausführungen von ED-Netze Abteilungsleiter Markus Lindner. Auch viele aus der Nachbarschaft, sowie Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl kamen zur Einweihung. Ein deutlich kompakteres neues Betriebsgebäude ist bei der Modernisierung durch die Energiedienst Netze (ED Netze) errichtet worden. Die Stromeinspeisung steht für das Netz in Wehr auf dem neuesten technischen Stand. Seit Mitte März arbeitet die neue Zentrale reibungslos. Auf der bisherigen Fläche werden über 900 Quadratmeter für den Wohnungsbau frei.

Seit den 50er-Jahren ist das unscheinbare Gelände eine zentrale Schaltstation für die Stromversorgung in Wehr. Die neue räumlich verkleinerte Schwerpunktstation wird direkt mit einem unterirdischen Mittelspannungskabel vom Umspannungswerk Finsterbach versorgt. Im Inneren ist die neueste Technik für das Ortsnetz verbaut worden. Auch auf die mögliche Ausbaufähigkeit sei von Seiten der Planer Wert gelegt worden. Die heutigen Schaltkästen seien kompakter dimensioniert. Zwei Leistungstransformatoren seien gesondert untergebracht; die abgehenden Freileitungen werden über die Schaltanlagen, die Schutz- und Leittechnik sowie die Mess- und Regeltechnik von Siemens gesteuert. Das alles habe heute die Größe einer gut dimensionierten Garage. „Das ist zum neuen Herz unserer Stromversorgung geworden“, betonte der kaufmännische Geschäftsführer Erich Götz der Stadtwerke Wehr.

Im Oktober 2018 starteten die Arbeiten in der Haseler Straße, Anfang dieses Jahres waren sie abgeschlossen. Wegen der Pandemie war eine Verschiebung der offiziellen Einweihung nötig geworden. „Wir hatten keine Unfälle oder Zwischenfälle“, hielt Götz fest. Ganz besonders sei die positive Punktlandung bei den Kosten: „Wir haben mit 729 000 Euro abgerechnet und damit unterhalb des Kostenrahmens“. so Götz. „Die bisher größte und wichtigste Investition“ der gemeinschaftlich getragenen Stadtwerke Wehr ruhe auf der Kompetenz der Gesellschafter, fügte Bürgermeister Michael Thater an. Das Stadtoberhaupt ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke. Die Energiedienst Holding AG und die Stadtwerke Bad Säckingen sind die beiden Gesellschafter neben der Stadt Wehr. Das Gesamtkonstrukt ist im Kern auf partnerschaftliche Kompetenz ausgerichtet. Das städtische Stromnetz ist an die Energiedienst-Netzgesellschaft verpachtet. ED-Netze übernimmt die gesamte Abwicklung. Markus Lindner hat als Abteilungsleiter der ED-Netze die Schwerpunktstation in Wehr mitkonzipiert. „Die Leitstelle Rheinfelden hat die Schaltstation komplett mittels Fernüberwachung im Griff“, sagt er. Mögliche Probleme und Störungen seien in den Szenarien vorsorglich vom Netzbetreiber mit geregelt. „Wir können punktuell, also selektiv straßenbezogen, auf Mängel reagieren.“ Mit großflächigen Stromausfällen werde nicht mehr gerechnet, so Lindner. Ein Blitzeinschlag in die Schaltstation Haseler Straße sei heute wegen der geringen Größe unwahrscheinlich, so Lindner bei der Besichtigung der technischen Anlagen.

Geschäftsführer Erich Götz deutete die derzeitigen Planungen für die gewonnenen 900 Quadratmeter Bauland an: „Wir sind in der Vorbereitung und wollen meistbietend verkaufen“. Sein Kollege vom Bauamt der Stadt Wehr, Thomas Götz, sieht eine Realisierung von einem großen zweigeschossigen Wohnhaus als möglich an.