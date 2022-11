Nach dem Wechsel im Aufsichtsrat im Oktober 2021 gibt es nun auch einen Wechsel im Vorstand der Öflinger Dorfladen-Genossenschaft. Tanja Strittmatter wurde am 12. September vom Aufsichtsrat als neues Vorstandsmitglied bestellt. Sie löst Katharina Hinnenberger ab, die seit 218 im Vorstandsteam arbeitete. Laut Satzung besteht der Vorstand der Genossenschaft aus „zwei bis fünf“ Mitgliedern. Sie werden vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Der Aufsichtsrat seinerseits wird der Mitgliederversammlung der Genossenschaft gewählt.

Tanja Strittmatter komplettiert somit das dreiköpfige, gleichberechtigte Vorstandsteam mit Daniela Klausmann und Birgit Kiefer. Seit Juli 2022 läuft die fließende Übergabe der Bereiche von Katharina Hinnenberger an Tanja Strittmatter. Wichtiges Ziel ist die stärkere Nutzung und weitere Professionalisierung des vorhandenen Warenwirtschaftssystems, um die Wirtschaftlichkeit des Dorfladens zu erhöhen.

Aufsichtsrat und Vorstand bedanken sich bei Katharina Hinnenberger für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz und wünschen der Nachfolgerin bei der Weiterführung eine glückliche Hand und viel Ausdauer.

Das Vorstandsteam des Dorfladens arbeitet, wie auch der Aufsichtsrat und viele der Mitarbeitenden, ausschließlich im Ehrenamt und bringt viel Zeit, Energie und Herzblut in die Aufrechterhaltung des einzigen Nahversorgungsbetriebes in Öflingen ein. Dank dieses Einsatzes und des fleißigen Mitarbeiterteams ist es gelungen, den Dorfladen in nunmehr acht Jahren wirtschaftlicher und attraktiver zu machen und die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Wie der Vorstand mitteilt, findet am Freitag, 25. November, ab 16 Uhr im und vor dem Dorfladen ein Adventsplausch statt.