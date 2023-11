Flexibel und zukunftsweisend sind jetzt drei ökologische Holzhäuser im Wehrer Ortsteil Öflingen entstanden. Geplant und gebaut worden sind die Reihenhäuser von Zimmermeister Bernhard Graf. Diese können in ihrem Aufbau jetzt als zwei getrennte Wohnungen oder als Mehrgenerationenhaus mit zwei separaten Wohnungen genutzt werden.

Aus eins mach zwei

„Eigentlich waren drei Einfamilienhäuser geplant“, so Bernhard Graf. Doch steigende Zinsen machten den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Noch einmal plante Graf um und herausgekommen sind drei Häuser, die vielseitig genutzt werden können. Während ein Haus bereits komplett und im zweiten Haus bereits die untere Wohnung verkauft sind, stehen Interessenten noch eine 120 Quadratmeter große Wohnung mit 4,5 Zimmern auf zwei Stockwerken sowie das gesamte dritte Haus mit einer Wohnung mit 2,5 Zimmern auf rund 60 Quadratmetern im Untergeschoss, sowie eine weitere Wohnung über 126 Quadratmetern auf zwei Stockwerken im Obergeschoss mit 3,5 Zimmern zu Verfügung.

Mit Photovoltaikanlage

„Man kann beide Wohnungen kaufen und die untere vermieten, beide Wohnungen als Mehrgenerationenhaus nutzen, aber auch jeweils eine Wohnung getrennt erwerben“, erklärt der Bauherr. Alle Wohnungen sind mit Abstellräumen, Carports und Stellplätzen sowie Balkon und Terrassen ausgestattet. Alle Zimmer verfügen über Fußbodenheizungen, die von einer Luft-Wärmepumpe gespeist wird. Die Dächer der Häuser sind jeweils mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet und die untere Wohnung verfügt zusätzlich über ein kleines Gartengrundstück.

Bernhard Graf ist Zimmermeister und Inhaber der gleichnamigen Zimmerei, die bereits in der vierten Generation von der Familie geführt wird. Darum stand für den Bauherrn schnell fest, dass die Häuser aus dem ökologischen Baustoff Holz gebaut werden. „Diese Gebäude entsprechen so dem Gebäude-Energiegesetz und sind als KfW-55 Häuser gebaut worden“, erklärt Bernhard Graf. Die dreifach verglasten Fenster und die effiziente Wärmedämmung tragen weiter dazu bei, dass die Energiekosten weit unter dem üblichen Durchschnitt liegen.

Treffpunkt der ganzen Familie

Hell und großzügig sind die Räume gestaltet worden. Der offene Wohn-Koch-Essbereich dürfte vor allem Familien gefallen, die den Raum schnell zum Zentrum ihres Wohnens machen werden. Abstellräume und eine Gästetoilette vervollständigen den unteren Wohnbereich. Im zweiten Obergeschoss befindet sich ein großzügiges Badezimmer. Haus 2 ist mit drei, Haus 3 mit zwei Schlafräumen ausgestattet. Alle Fenster in den Wohnräumen sind Bodentief, die oberen Räume verfügen über großzügige Dachfenster. Die Fenster verfügen alle über elektrische Rollläden. Haus 3 ist hat zusätzlich eine Kaminvorrichtung, an die künftig Kaminöfen sowohl in der unteren, kleinen Wohnung, als auch im Obergeschoss angeschlossen werden können.

Im Mai 2022 war Baubeginn. Voraussichtlich bezugsfertig sind die Häuser im ersten Quartal des neuen Jahres. „Veränderungen auf Wunsch der künftigen Bewohner können zu diesem Zeitpunkt nur noch geringfügig vorgenommen werden“, so Bernhard Graf.

Kontakt

Interessenten können sich direkt an Bernhard Graf, Telefon 0174/67 63 549 oder E-Mail unter zimmerei.graf@gmbhwehr.de oder Immobilienmakler Axel Trefzger unter Telefon 07623/966 71 94 oder per E-Mail unter info@trefzger-immobilien.de wenden.