von Michael Gottstein

Auch die wiederkehrenden heftigen Regenfälle haben die Jugendlichen am Montagabend nicht daran gehindert, mit einem Eröffnungsspiel das neue Beachvolleyballfeld beim Jugendhaus Öflingen einzuweihen. Schließlich mussten sie eine geraume Zeit warten, bis ihr Wunsch in Erfüllung ging.

Die Idee, neben dem Jugendhaus ein Volleyballfeld zu bauen, hatte das Jugendforum vor etwa drei Jahren eingebracht. „Nicht alle Wünsche können sofort erfüllt werden, manchmal braucht es eben einen langen Atem, und das ist eine wichtige Lektion, die ihr hier fürs Leben gelernt habt“, meinte Bürgermeister Michael Thater, der mit einigen Gemeinderäten und der Abteilungsleiterin Familie, Jugend und Schulen, Heike Bohnsack-Roth, zur Einweihung gekommen war. Der Bürgermeister ermunterte die Jugendlichen, auch in Zukunft ihre Ideen vorzutragen.

Ursprünglich war geplant, Sponsoren zu suchen, die gemeinsam mit der Stadt den Platz aufbauen sollten. Doch die Corona-Krise verzögerte die Pläne, danach beschloss man, auf Sponsoren zu verzichten, so dass die Stadt mehr investierte als ursprünglich gedacht, nämlich 8000 Euro – „eine überschaubare Summe“, so Thater. Jugendhaus, Jugendforum und die Technischen Dienste waren in das Projekt eingebunden. „Macht den Platz nicht kaputt, sondern nutzt ihn gut“, so der Appell.

Mit einen Eröffnungsspiel weihten die Jugendlichen das Beachvolleyballfeld ein. | Bild: Michael Gottstein

Manuel van Kreij, der Leiter des Jugendhauses, begrüßte das neue Spielfeld: Auf der Zelg gebe es zwar ein Volleyballfeld, das aber nicht in bestem Zustand sei. „Die Erfahrungen mit dem Grillplatz zeigen: Wenn die Aktionen von den Jugendlichen ausgehen, dann werden die Anlagen langfristig in Ordnung gehalten.“

Jugendhaus als kleines Sportzentrum

Weil das neue Feld auch für Beachtennis, Fußball sowie Badminton nutzbar ist, könnte sich das Jugendhaus Öflingen zu einem kleinen Sportzentrum mausern.Er schloss nicht aus, dass die Öffnungszeiten künftig um den Sonntag erweitert werden könnten.