Im neuen Jahresheft der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Heimatkunde ist Wehr mit zwei Beträgen vertreten. Die beiden Autoren, Archäologe und Burgenexperte Heiko Wagner und Stadthistoriker Reinhard Valenta, informieren Interessierte bei Kurzvorträgen in der Buchhandlung Volk.

Der promovierte Archäologe Heiko Wagner stellt neue Erkenntnisse über die Burg Wildenstein in der Wehraschlucht vor. Sie liegt in äußerst schwierigem Gelände. Bei Ortsbegegnungen hat Wagner in der „abenteuerlichen Anlage“ mehrere Oberflächenfunde gemacht. Die „bisher eher legendäre Burg“ war somit einst real vorhanden. Ihre Ausmaße konnten bisher wegen des zerklüfteten Geländes noch nicht präzise bestimmt werden. Soweit möglich, geht Wagner auch auf die Geschichte der Wildenstein und ihrer Besitzer ein. Der Archäologe berührt in seinem Vortrag aber auch andere Burgen Südbadens, unter anderem Werrach, Tiefenstein, Hauenstein, Rötteln und die Hertenburg sowie Anlangen, bei denen es sich um angefangene Burgbauten handelt.

Mit der Industrialisierung des Wehratals durch den Aarauer Indienne-Drucker Friedrich Herosé hat sich Wehrs promovierter Stadthistoriker Reinhard Valenta befasst. In einem Aufsatz hat er die Gründung der „Herosé“ (später DLE) in den Jahren 1835 bis 1839 und ihre Vorgeschichte nachgezeichnet. Vor allem aber hat Valenta anhand von Einträgen in den Wehrer und Öflinger Kirchenbücher aufgezeigt, dass bis etwa 1870 vorwiegend Schweizer Fachkräfte in der „Herosé“ tätig waren. Da es im Wehratal keine Modelstecher, Textildrucker und Türkischrotfärber gab, hatte der Firmengründer Spezialisten aus der Schweiz angeworben. Welche Rolle sie in Wehr und Öflingen spielten und was aus ihnen wurde, beschreibt Valenta in seinem Kurzvortrag.

Der Termin: Donnerstag, 29. September 2022, 19.30 Uhr, Buchhandlung Volk, Wehr. Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung unter Telefon 07762/51166 oder E-Mail (buchhandlung-volk@t-online.de) wird gebeten. Es stehen 20 Plätze zur Verfügung. Das Jahresheft kann vorbestellt werden.