Wehr - Von hier, für hier. Das ist die Philosophie des neuen Wehratal Butcher in der Todtmooser Straße 1 in Wehr. Qualitativ hochwertige Lebensmittel, Mittagstisch und geplant ist auch ein Partyservice. Das alles und noch viel mehr, erwartet den Kunden, wenn Thorsten Griener mit seiner Frau Sandra und einem achtköpfigen Team am morgigen Samstag, 4. Dezember, zum ersten Mal die Türen zu seiner neuen Metzgerei „Wehratal Butcher“ öffnet. Und dann gibt es auch in Wehr nach zweijähriger Abstinenz endlich wieder eine Metzgerei.

Der Metzgermeister hat von der Idee bis zur Umsetzung und Eröffnung nichts dem Zufall überlassen. Frisch soll es sein und regional. Darum kauft Griener die Rinder ausschließlich aus der Region und zwar lediglich in einem Umkreis von 50 Kilometern. Geschlachtet wird bei ihm allerdings nicht. Aber auch da hat er auf kurze Wege geachtet. „Ich lasse in Waldshut schlachten“, sagt er. Die Schlachtkörper verarbeitet er komplett selbst. Und so dürfen sich die Kunden auf eine große Auswahl an erlesenen Wurst-, Räucher- und Fleischspezialitäten freuen.

Das besondere Steckenpferd von Thorsten Griener ist das Fleischreifeverfahren „Dry, Aqua, Asche, Aging oder Butter“. Mit dieser besonderen Spezialität dürften nicht nur anspruchsvolle Fleischfreunde, sondern auch Steakneulinge begeistert sein. Die Reife wird erreicht, in dem das Fleisch an einem Haken in einem speziellen Reifeschrank aufgehängt wird, wo es quasi unter den Augen der Kunden zu einem wahren Hochgenuss heranreift. In seinem Reifeprozess bildet sich Milchsäure im Muskelfleisch und das sorgt dafür, dass das Fleisch zart wird und einen ganz besonderen Geschmack entwickelt. Neben dem Einkauf selbst, bittet das Ehepaar Griener auch zum Mittagstisch. Die täglich wechselnden Menüs werden in der hauseigenen Küche frisch zubereitet und so ist es garantiert, dass die Mittagspause gesund und ausgewogen sein wird. Selbstverständlich werden auch da ausschließlich Produkte aus der Region verarbeitet.

Doch allein mit diesem Angebot möchte es der frischgebackene Metzgermeister nicht belassen. „Wir planen auf jeden Fall einen Partyservice“, erklärt er. Schließlich sei eine geeignete Küche vorhanden. Allerdings wird dieser Bereich noch ein wenig hinten anstehen müssen. „Wir konzentrieren uns zunächst auf unser Kerngeschäft“, sagt er. Und wenn das läuft, dann werden auch bald die Wehrer Feste mit Menüs aus dem Wehratal Butcher bestückt sein. Denn Griener plant in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Wein- und Getränkehandel, dass der Kunde alles aus einer Hand bekommt. Equipment wie Tische, Bänke, Kühlschrank und Co natürlich inbegriffen.

Zu einem hochwertigen Fleischgenuss darf auch der passende Wein nicht fehlen. Und so erhalten die Kunden den guten Tropfen gleich mit im Geschäft. „Es wird hin und wieder eine Wein Sommelier bei uns zu Gast sein, die unsere Kunden berät“, so Griener weiter. Und wer sich auch gleich vom Können des Wehratal Butcher überzeugen möchte, der erhält nach seinem Einkauf am Eröffnungssamstag eine gegrillte Wurst gratis mit auf den Heimweg.