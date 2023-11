Der Imkerverein Wehratal hat einen neuen Vorstand. Bei der Hauptversammlung erklärten gleich mehrere langjährige Amtsträger ihren Rücktritt. Zum neuen ersten Vorsitzenden des seit fast 120 Jahren existierenden Vereines wurde Mario Marino gewählt. Dieser nimmt jetzt den Posten von Rolf Gut ein. Gut bleibt allerdings dem Vorstand erhalten. Dieser agiert zukünftig als Vize-Vorsitzender, ist damit Nachfolger von Achim Schaub. Gänzlich neu in der Führung sind Jürgen Schönauer (Schriftführer) und Sabrina Kortyka (Kassiererin). Der neue Vorsitzende Mario Marino strebt mit dem Verein den Eintrag ins Vereinsregister an. Man will damit dem Vorstand und auch dem Verein mehr rechtliche Sicherheit geben. Schon bald soll mit dem Prozedere begonnen werden. Es dürfte aber vermutlich mehre Versammlungen dauern bis der Eintrag ins Vereinsregister geschafft ist, wie Marino meinte. Und auch das soll 2024 angegangen werden: Die Erstellung eines Imkerhäuschens auf dem vereinseigenen Gelände am Dinkelberg. Bisher steht dort lediglich eine einfache nach allen Seiten offene Dachkonstruktion. Diese soll durch eine Hütte ergänzt werden. Dafür hat der Verein gespart, die Realisierung kann also bald beginnen.

Was Marino ebenfalls vorantreiben will, die Bekämpfung der Asiatischen Hornisse. Diese stelle eine Gefahr für die heimischen Bienenarten dar. Nicht aus den Augen verlieren dürfe man auch die Varroa-Milbe. Seit Jahren ist dieser Parasit eine latente Bedrohung der nützlichen Honigbiene. Und weiter dranbleiben will Marino auch an der Weiterbildung der aktiven Imker und am Aufbau neuer junger Bienenzüchter. Deshalb seien 2024 auch wieder Imkerkurse sowie Workshops geplant. Für die nicht wieder kandidierende Kassiererin Imke Liehr war ein erfreulicher Aspekt ihrer Tätigkeit, dass sich die Zahl der aktiven Imker innerhalb der letzten zehn Jahre verdoppelt hat. Seit der Verein seinen Bienenstand unterhält, sind schon etliche diverse Schulklassen durch die Anlage geführt worden und Schüler wie auch Kinderschüler mit Bienenkunde vertraut gemacht worden, berichtete Schriftführer Guido Zimmermann. Dieser listete die Arbeitseinsätze der Mitglieder auf, die vor allem am Bienenstand geleistet werden mussten. Mit der 2024 geplanten neuen Hütte wird der Bienenstandort Wehr eine weitere Bereicherung erfahren. „Wir werden dann noch mehr Platz haben, Bienenkästen aufzustellen“, sagte Rolf Gut. Das Gelände auf grüner Wiese im höheren Westen von Wehr gelegen und von der Stadt dem Verein überlassen, bezeichnete Gut als ideal für die Bienenhaltung.