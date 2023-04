Das Sportangebot im Wehrer Freizeitgelände Frankenmatt wird um eine Trendsportart reicher: Ab kommender Woche kann bei der Tennishalle Wehratal „Padel-Tennis“ gespielt werden. Der Betreiber der Tennishalle hat dazu einen eigenen Court errichtet.

Was ist Padel-Tennis?

Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Gespielt wird es auf eigenen Courts – Käfigen aus Glas und Draht. Wie beim Squash werden die Umrandungen des Spielfelds mit einbezogen. Bälle müssen also nicht direkt zurückgespielt werden, sondern können zunächst an den Wänden abprallen, bevor sie zurückgeschlagen werden. Dadurch wird das Spiel deutlich schneller und dynamischer als Tennis. Grundlinienduelle gibt es nicht, außerdem ist das Spiel nicht so laufintensiv.

Padel-Sport in Deutschland Pedal-Tennis ist seit vielen Jahren in Spanien und Südamerika weit verbreitet, erfunden wurde sie 1965 in Mexiko. In Varianten ist es auch in den USA und Kanada beliebt. Aktuell entwickelt dich das Spiel auch in Deutschland zur Trendsportart. Seit 2013 gibt es den offiziellen Deutschen Padel Verband, der neben Nationalmannschaften auch einen Ligabetrieb organisiert.

Das Spielfeld ist zehn mal 20 Meter groß, damit etwas kleiner als ein Tennisplatz. Gespielt wird es in der Regel als Doppel. Die Schläger haben keine Bespannung, sondern sind massiv aus Kunststoff. Die Padel-Bälle sind Tennisbällen sehr ähnlich. Die Zählweise entspricht der beim Tennis.

Bitte um Zuschuss der Stadt

Der Wehrer Padel-Court wurde in den vergangenen Wochen an der hinteren Stirnseite der Tennishalle errichtet. Bei der Stadt Wehr hat der Betreiber der Tennishalle nun um einen Investitionskosten-Zuschuss gebeten. Darüber wird der Gemeinderat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am kommenden Dienstag, 18. April, entscheiden.

Die Stadt Wehr begrüßt die Erweiterung des Sportangebots in der Stadt Wehr um eine moderne Trendsportart. „Damit ist eine Attraktivitätssteigerung und ein Alleinstellungsmerkmal im Sportangebot in der Region verbunden“, heißt es in der Vorlage für die Stadträte.

Für den neuen Court musste ein Outdoor-Tennisplatz weichen. Dafür ist die Erweiterung um einen zweiten Padel-Court möglich. | Bild: Obermeyer, Justus

Die Stadt ist Grundeigentümer sowohl der Tennishalle als auch des neuen Padel-Courts und verpachtet die Fläche an den privaten Betreiber der Halle. Im städtischen Freizeitgelände Frankenmatt gibt es schon heute vielfältige Sportanlagen: Drei Fußballplätze (Rasen-, Kunstrasen- und Hartplatz), mehrere Outdoor-Tennisplätze und zwei Indoor-Plätze, Hallen- und Freibad, Leichtathletik-Anlagen sowie Minigolf und Outdoor-Tischtennis.

Kooperationen mit städtischen Angeboten

Die Stadtverwaltung schlägt nun dem Gemeinderat vor, das neue Angebot mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro zu unterstützen – dies entspreche zehn Prozent der Investitionssumme.

„Die Betreiber sind bereit, das neue Sportangebot in der Stadt auch städtischen Einrichtungen der Jugendpflege zur Verfügung zu stellen. Nutzungen für Schulen, das Jugendhaus, den Hort oder im Rahmen der Städtepartnerschaften sind denkbar und werden zu vergünstigten Konditionen angeboten. Der Eigentümer der Tennishalle wäre auch bereit, den Mitgliedern des Tennisclubs vergünstigte Konditionen anzubieten“, heißt es in der Gemeinderatsvorlage.

Padel-Courts in der Region

Bislang gibt es in der Region bereits drei Padel-Anlagen: In Grenzach-Wyhlen, in Hausen im Wiesental sowie in Jestetten.

Während diese drei Anlagen von den örtlichen Tennisclubs mit finanzieller Unterstützung der Kommunen gebaut wurden, ist der Initiator des Wehrer Padel-Courts der private Pächter der Tennishalle. Der Platz kann über die Webseite der Halle gebucht werden.