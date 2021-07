Die Hochbauarbeiten am neuen Kindergarten Seeboden haben in dieser Woche begonnen. Als Ersatz für den Anfang 2020 vollständig abgebrannten Kindergarten entsteht an selber Stelle ein zweigeschossiger Neubau in Holzbauweise. Die Holzelemente sind bereits vorgefertigt und werden nun vor Ort montiert, so dass die Baufortschritte schnell sichtbar werden. Die Rohbauarbeiten sollen bis September abgeschlossen sein, die Fertigstellung des Kindergartens, der mit sechs Gruppen der größte der Stadt wird, ist für 2022 geplant.

