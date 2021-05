Erst im vergangenen Jahr ging die Klärschlammfaulung in der Wehrer Kläranlage in Betrieb, da steht bereits die nächste Weichenstellung für den Eigenbetrieb Abwasser an. Denn bis Ende des Jahrzehnts soll das wichtige Nährstoffelement Phosphor aus dem Klärschlamm zurückgewonnen werden. Dies hat der Gesetzgeber beschlossen und erwartet bis Ende 2023 entsprechende Konzepte von den Kläranlagenbetreibern. Schon in den nächsten Wochen und Monaten sollten aber schon strategische Grundsatzentscheidungen getroffen werden, so Frank Lückfeldt, technischer Geschäftsführer der Wehrer Kläranlage.

Klar ist schon jetzt: Die Klärschlammentsorgung wird sich neu organisieren, und das landesweit. Die gängigsten Wege der Klärschlammverbrennung – in Zement- und, Kohlekraftwerken, Müllverbrennungsanlagen, oder in Papierfabriken – werden durch die Pflicht zur Phosphorrückgewinnung untersagt. Lediglich solche Monoverbrennungsanlagen, in denen der Phosphor aus der Asche rückgewonnen wird, können ab 2029 weiter zur Entsorgung genutzt werden. Schon jetzt schließen sich im Land einige Gemeinden zu Zweckverbänden zusammen, um ihren Klärschlamm zuverlässig in eigenen Monoverbrennungsanlagen entsorgen zu können. Eine eigene Anlage zur Rückgewinnung von Phosphor auf dem Gelände der Kläranlage Wehr scheidet aufgrund der vergleichsweise geringen Klärschlammmengen aus. Aber auch der Markt reagiert auf die neue Klärschlammverordnung.

So plant ein privater Betreiber in Bonndorf eine Verbrennungsanlage mit Phosphorrückgewinnung, aber auch die Zement- und Energiewirtschaft wird wohl – um auf den Brennstoff Klärschlamm nicht verzichten zu müssen – ihre bestehenden Anlagen teilweise umrüsten. Wie sich der Markt – und damit die Entsorgungspreise – in zehn Jahren entwickeln werden, lässt sich heute allerdings kaum vorhersagen. „Es ist eine Wette auf die Zukunft“, so Bürgermeister Michael Thater im Bau- und Umweltausschuss des Wehrer Gemeinderats. Den vermeintlich sicheren Entsorgungsweg würde die Stadt mit einem Beitritt in einen interkommunalen Zweckverband gehen. In Frage käme hier der neue Zweckverband „Klärschlammentsorgung Südbaden“, der eine Monoverbrennungsanlage soll auf dem Gelände der Kläranlage bei Forchheim am Kaiserstuhl bauen will. Andere Zweckverbände, wie beispielsweise Böblingen, scheiden allein schon aufgrund der großen Transportwege aus.

Um bei einem künftigen Zweckverband dabei zu sein, müsste die Stadt schon jetzt ihr Interesse anmelden und Verhandlungen aufnehmen. Allerdings ist hier die Stadt gebranntes Kind: Mit einer gemeinsamen Klärschlammtrocknung machte Wehr vor einigen Jahren schlechte und vor allem teure Erfahrungen. Zweckverbände bedeuteten langfristige Bindungen, festgezurrte Verträge und wenig Flexibilität, verdeutlichte Thater, warum er gegen eine solche Mitgliedschaft sei. In den vergangenen Jahren habe die Stadt die Klärschlammentsorgung öffentlich ausgeschrieben und sei damit gut gefahren.

Die Gefahr hoher Entsorgungspreise bestehen allerdings auch einer Entsorgung auf dem freien Markt – nämlich dann, wenn die Verbrennungskapazitäten im Land nicht ausreichten. Im schlimmsten Fall bekäme man den Klärschlamm gar nicht mehr los, erinnert Thater an Zeiten, als auch auf der Kläranlage in Wehr Klärschlamm vorübergehend gelagert werden musste.

Nach den aktuellen Entwicklungen auf dem Markt sei dies allerdings nicht zu erwarten. Wie Frank-Steffen Schmid vom beratenden Ingenieurbüro Jedele und Partner verdeutlichte, könne nach derzeitigen Projektplanungen bis 2029 mit einer Verbrennungskapazität im gesamten Land Baden-Württemberg von 250.000 Tonnen gerechnet werden, bei einem geschätzten Klärschlammanfall von 230.000 Tonnen. Sollte diese Prognose zutreffen, hatte dies auch stabile Preise zur Folge. Die Hoffnung ruht deshalb auf der geplanten Verbrennungsanlage in Bonndorf, die auch kurze Transportwege garantiere. Nach den derzeitigen Planung habe die Anlage genügend Kapazitäten für den Klärschlamm des gesamten Landkreises.

Über die strategische Entscheidung wird der Gemeinderat am 8. Juni befinden. Der Bauausschuss empfahl, die Klärschlammentsorgung auch künftig öffentlich auszuschreiben und den Markt weiter zu beobachten. Verhandlungen mit anderen Kommunen über Zweckverbände solle es nicht geben.