Die Entsorgung des Wehrer Klärschlamms soll zukünftig regelmäßig ausgeschrieben werden. Der Gemeinderat hat außerdem dagegen gestimmt, sich einem überregionalen Zweckverband zur Entsorgung anzuschließen. Mit seiner Entscheidung folgte der Gemeinderat der bereits im Bau- und Umweltausschuss ausführlich vorberatenen Empfehlung.

Die strategische Entscheidung zur Klärschlammentsorgung wurde notwendig, weil laut Gesetzgeber das wichtige Nährstoffelement Phosphor zukünftig aus dem Schlamm zurückgewonnen werden soll. Bis Ende 2023 müssen Kläranlagenbetreiber dafür entsprechende Konzepte vorlegen. Bislang wurde der Klärschlamm zur Energiegewinnung verbrannt, etwa in Müllverbrennungsanlagen, aber auch in Zement- und Papierfabriken. Zukünftig sind nur noch Monoverbrennungs­anlagen zulässig, bei denen der Phosphor aus der Asche zurückgewonnen werden kann.

Der Bau einer eigenen Verbrennungsanlage rentiere sich nicht, so die Stadtverwaltung. Auch für einen Zweckverband im kleinen Kreis aus den umliegenden Gemeinden sei das Klärschlammaufkommen noch zu gering. Als Optionen bleiben der sich aktuell auf überregionaler Ebene formierende Zweckverband „Klärschlammentsorgung Südbaden“ mit einer geplanten Verbrennungsanlage in Forchheim oder die Ausschreibung der Entsorgung durch die Stadt selbst. Es seien aktuell neue privatwirtschaftliche Monoverbrennungsanlagen geplant, etwa in Bonndorf.

