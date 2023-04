Bei der Bürgerstiftung Wehr gibt es einen Personalwechsel. Neue Geschäftsführerin wird die 31-jährige Melanie Dietsche. Sie löst die bisherige Leiterin Stefanie Trierweiler ab, die in Mutterschutz und anschließend Elternzeit geht. Im Pressegespräch stellte Bürgermeister Michael Thater die neue Stelleninhaberin vor. Mit einem Umfang von 50 Prozent wird Melanie Dietsche für das Aufgabengebiet verantwortlich sein.

Die Bürgerstiftung nimmt Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens in der Stadt wahr. Sie betreibt derzeit ein Pflegeheim mit 63 Betten und einem Kurzzeitpflegeplatz, davon 12 Betten auf einer besonderen Station für Demenzpatienten. Dazu gehören auch 20 neu sanierte Seniorenwohnungen, die Betreuung der Seniorenresidenz „Adler“ in der Hauptstraße und die Tagespflege „St. Elisabeth“ im Stadtteil Öflingen. Daneben fallen die Verwaltung von insgesamt 65 Seniorenwohnungen und ein Gesundheitszentrum in die Zuständigkeit der Stiftung.

Bürgermeister Thater, zugleich auch Vorsitzender der Bürgerstiftung, war sehr erfreut darüber, mit Melanie Dietsche eine qualifizierte Nachfolgerin gefunden zu haben. Die vielfältigen Betreuungsangebote für Senioren erfordern vom Personal großen persönlichen Einsatz, humanitäre Betreuung habe oberste Priorität. In der Bürgerstiftung Wehr seien diese Voraussetzungen durch gute Zusammenarbeit von Verwaltung und Heimleitung gegeben. Melanie Dietsche hat nach ihrem Abitur am Wirtschaftsgymnasium Lörrach ein duales Bachelorstudium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Controlling und Personalmanagement erfolgreich absolviert. Anschließend war sie im Controlling eines Industrieunternehmens sowie im Finanzdezernat der Universität Freiburg beschäftigt. Nach ihrem Masterabschluss der Wirtschaftspädagogik war sie als Dozentin für Wirtschaft bei einem privaten Bildungsträger angestellt. Sie ist mit ihrer vierköpfigen Familie in Todtnau wohnhaft.