Auf gut 1000 Quadratmetern Grundfläche entstehen in Stahlbauweise im Erdgeschoss Gewerbe- und Lagerflächen in verschiedenen Größen. Im Obergeschoss sind zwölf Büroeinheiten vorgesehen. Die althergebrachten Sheddächer werden nicht mehr wiederhergestellt. In der Nacht zum 29. November 2018 hatte ein Brand die alte Fabrikhalle der früheren Teppichfabrik zerstört. Als Brandursache hatten Sachverständige Schweißarbeiten einer Fremdfirma auf dem Dach ausgemacht.