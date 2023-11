Das Jubiläumsjahr der Narrenzunft Wehr hat zum 11. 11. einen fulminanten Start hingelegt. In der Stadthalle war zeitweilig kein Stuhl mehr frei. Die Zünfte, Cliquen und Guggenmusiker waren teilweise vollzählig erschienen. Zum Glück waren ausreichend Plätze für die Gäste und Besucher vorab reserviert worden.

Neben den offiziellen Zünften im Wehrer Dachverband, gehören die freien Cliquen und Guggenmusiker zum lebhaften Bild der Fasnacht. Vorne: Die Wälder, die alljährlich den Narrenbaum stellen. | Bild: Gerd Leutenecker

Eine Narrenzunft die im Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) das große Narrentreffen ausrichten wird, steht vor einer historischen Fasnacht 2024. Seit 1874 erlebt Wehr die ganze Pracht und Vielfalt der Fasnacht – 150 Jahre Narrenzunft Wehr wird ausgiebig und ausgefallen gefeiert.

Tja, die Bärenzunft steht gerne im Mittelpunkt. Bürgermeister Michael Thater versprach eine historische Wehrer Fasnacht mit der Unterstützung durch die Stadtverwaltung. Was Zunfträtin Petra Meier gerne hörte. | Bild: Gerd Leutenecker

Der große Anspruch schimmerte am Samstag bei der Proklamation durch. „Da passt alles, ein Samstag, ein guter Rückhalt und viele eifrige Hände“, gestand Zunfträtin Petra Meier im Trubel.

Sarah Schaffner setzte einen ersten Markstein: Einen erhellenden Einblick in die Vergangenheit der Wehrer Fasnacht mit Bildern und Interviews. „So richtig Fahrt hat unsere Fasnacht in den 1910ern aufgenommen, organisierter aber immer bunt“, sagt Schaffner und bot eine gelungene Präsentation in der Stadthalle.

Alle Wehrer Zünfte in der Narrenzunft umrahmten die Zunfrätin Petra Meier bei der Verkündigung des Fasnachtsmottos. | Bild: Gerd Leutenecker

Bärenzünftler Oliver Brüderle kam als Narrenvogt der Vogtei Dreiländereck im Heimathäs auf die Bühne. Es gelte die Fasnacht „zu bewahren aber mit Anspruch“. Bürgermeister Michael Thater grüßte: „Brauchtum und Heiterkeit mit voller Lebenslust – hüt fängt eine neue Zeit an.“

Das Fasnachtsmotto steht

Wehr soll eine Fasnacht erleben wie selten. Da passt das ausgewählte Motto: „D‘Währer hän scho immer chönne Fasnacht mache, doch im Jubeljohr – do lömmers richtig chrache!“ Unter 80 Einsendungen wurde dieses vom Zunftrat das von Günter Kramer ausgewählt.

Ein weiterer Chlosterhöfer Wälder gewann das Gaudi-Motto 2024:“150 Johr isch d Narrezunft, vieli liege scho in de Gruft. Drum lömma alli ufererschdo und riefe laut Narri Narro.“ Ausgefallene Vorschläge waren unter den Einsendungen. Viel Schmunzeln gab es etwa beim Spruch, dass Wehr jetzt ein veganes Tal geworden sei, da alle Metzgereien verschwunden sind.

Zum 11.11. werden in Wehr Masken und Häs abgestaubt. Richtig los geht‘s ab dem Dreikönigstag. | Bild: Gerd Leutenecker

Adalbert Leuter wurde zum Ehrenzunftrat ernannt. Meier und Schaffner nahmen sich der endenden Amtszeit des Bürgis an. Ein Schild für einen Privatparkplatz vor dem neuen Ärztehaus sowie eine große Torte wurden Thater zum Abschied überreicht.

Höhepunkt ist das Narrentreffen der VON

Der Narrenfahrplan für das 150. Jubiläum der Narrenzunft Wehr steht. Das große Narrentreffen am 14. Januar 2024 wird einer der Höhepunkte. Der Verband Oberrheinischer Narrenzünfte mit seinen 80 Zünften von Offenburg bis Wehr trifft sich in der Stadt.

Noch mehr Bilder von der Proklamation: