Das Fasnachtsquiz der Wehrer Narrenzunft ging nicht nur für die Gewinnerin Shaline Blank erfolgreich zu Ende: Mit rund 120 Teilnehmern nahmen doppelt so viele Narrenfreunde wie erwartet teil, so Vizezunfträtin Sarah Schaffner.

Der Gutschein über 100 Euro für den Europapark bleibt in Wehr: Familie Blank geht einmal im Jahr in den Europapark und freut sich schon auf den nächsten Ausflug. Einen Favoriten unter den elf liebevoll dekorierten Fenster hatte die Gewinnerin aber nicht: „Mir haben alle gut gefallen!“, so Shaline Blank.

Wehr Mit Plexiglas und Desinfektionsmittel: Wie funktioniert eine Landtagswahl im Corona-Modus? Das könnte Sie auch interessieren

Um für die diesjährige Fasnacht für etwas Unterhaltung zu sorgen, hatte jede der Wehrer Zünfte ein Schaufenster entlang der Hauptstraße dekoriert. Dazu galt es jeweils zwei Fragen zu beantworten. Der zweite Preis, ein Gutschein für den Europapark über 50 Euro, geht an Mia-Sophie Ernst aus Öflingen. Wegen der vielen Teilnehmer wurde der dritte Platz gleich dreimal vergeben: Über Freikarten für eine kommende Fasnachtsveranstaltung dürfen sich Gisela Uecker, Marco Meier und Katharina Dier freuen. Alle Teilnehmer bekamen zudem eine Überraschungstüte mit Konfetti, Naschereien und kleinem Spielzeug überreicht.