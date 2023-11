Die Narrenzunft Öflingen bot am 11.11. einen dörflich-traditionellen Fasnachtsauftakt. Schließlich sind sie in der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) als Dachverband organisiert, die genau das pflegt. Und da ist es Brauch, dass die das gemeinsame Narrentreffen ausrichtende Zunft um 11.11 Uhr unterstützt wird. Deswegen waren die Öflinger vormittags in der „Schneckestadt“, abends um 19.11 Uhr proklamierten die Öflinger dann ihre örtliche Fasnacht.

Das Häs kann wieder getragen werden, die Hexen aus Brennet waren bei der Proklamation stark vertreten. | Bild: Gerd Leutenecker

Die Straßenfasnacht steht im Mittelpunkt, das Narrenheim ist einfach zu klein für alle Narren, Cliquen und Besucher. Rhy-Deufel, Humbelhexe, alte Schälle und die Brenneter Dorfhäxe waren gut vertreten. Vereinzelt waren auch Mitglieder nicht mehr bestehender Zünfte zu sehen, die ihre fasnächtliche Kostümierungen mit geschwellter Brust trugen.

Sumpfer spielen auf

„Das ist eine kurze Fasnacht, da legen wir doch gleich richtig los“, klang es von den Sumpfern her. Das Sumpfernie-Orchester hat sich in ein neues Repertoire eingearbeitet, was am Samstagabend auf dem Vorplatz zur Öflinger Schulsporthalle lautstark vorgetragen worden ist. Derweil thronte der Narrenvorstand auf der Brüstung vorm Narrenheim und beklatschte kräftig die Pauken und Trompeten.

Dann verkündete Zeremonienmeisterin Jessica Kruse den närrischen Fahrplan für die Öflinger Fasnächtler. Die Zunftabende sind für den 19. und 20. Januar terminiert. Am 21. Januar werden der Narrenbaum gestellt und der Kinderumzug mit anschließendem Kinderball abgehalten. Dessen Motto ist: „Kleine Retter im vorderen Wehratal.“

Narrentreffen am 4. Februar

Das Narrentreffen der VHN am 4. Februar in Schwörstadt wird kollegial kräftig unterstützt. „Im schönen Schneckenland und da sind wir wieder außer Rand und Band“, verkündete Kruse. Der Dritte Faißen läuft gewohnt musikalisch im Dorf. Die Budenfasnacht mit dem Schällenmarkt wird wieder zur heißen Phase eröffnet.

Die fünfte Jahreszeit kann also kommen. Da hat die Narrenzunft Öflingen eine lockere Grundhaltung, „spontaner und weiterhin eigenbestimmt, was wir machen wollen“, sagte Bernd Vogler als Dorfhäxe-Chef. Nicht nur seine Hexen wollen einiges andernorts miterleben. Der enge Terminkalender ist für die Öflinger Fasnächtler schon durchgetaktet, die schnell den Weihnachts- gegen den Narrenbaum tauschen.