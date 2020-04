Ein Miteinander braucht nicht immer engen Kontakt – das zeigt der Wehrer Nachbarschaftshilfeverein Miteinander-Füreinander in Zeiten von Corona. Mit Anrufen, Einkaufsfahrten und kleinen Botengängen unterstützen die Helfer aktuell vor allem die älteren Wehrer Bürger.

„Ich freue mich sehr über den Zuspruch – drei neue Helfer und drei neue Klienten haben wir in der Coronazeit aufgenommen“. Natürlich telefonisch, versichert die Vorsitzende des Verein Susanne Fricker. Denn wo sonst Wert auf den persönlichen Kontakt und die Hilfe zur Selbsthilfe gelegt wird, habe man sich in den letzten Wochen sehr umstellen müssen – „Zum Schutz der Klienten und auch unserer Helfer“, so Fricker. Aus diesem Grund würde eine Gruppe Helfer aktuell bereits fleißig Mund-Nasen-Masken nähen. Der befürchtete Riesenansturm auf den Verein sei glücklicherweise ausgeblieben: „Wir wissen, dass viele Angehörige daheim sind und sich kümmern“, so Susanne Fricker. Aktuell würde die Einsatzleitung viel am Telefon koordinieren, den Klienten die aktuelle Situation erklären. Dass mit Konrad Betzler nun ein stellvertretender Einsatzleiter an Bord ist, freut Susanne Fricker sehr: „Konrad Betzler war lange Zeit OP-Pfleger. Er ist eine totale Bereicherung und bringt viel Fachwissen mit. Wir sind sehr froh, ihn zu haben“. Soweit möglich will der Verein weiterhin Alltagshilfe anbieten. Man habe die Helfer geschult, ältere Helfer im Risikoalter würden momentan nicht zum Einsatz kommen. Von dem Pool an gut 40 Helfer seien aktuell noch 30 im Einsatz. Fahrten zum Arzt habe man bis auf Ausnahmen eingestellt, so Fricker weiter. „Einkäufe werden vor die Tür gestellt oder durchs Fenster gereicht“. Auch Händeschütteln, gemeinsame Aktivitäten und die Hilfe im Haushalt sei momentan nicht möglich. Aber auch telefonisch könne man den Kontakt zu den Klienten halten, so Fricker. Weiterhin würden Botengänge gemacht, zur Apotheke oder zum Lieblingsmetzger. „Wir stellen auch eine Kerze auf dem Friedhof auf, wenn jemand selber den Weg aktuell nicht mehr selber machen kann“, so Fricker. Insgesamt sei dir Stimmung im Verein sehr gut: „Wir haben ja schon immer gut zusammen gearbeitet. Ich habe aber das Gefühl, dass wir nochmal enger zusammenwachsen und wir alle sehr zuversichtlich sind.“