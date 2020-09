Schon seit einiger Zeit vermisste die nun 80-Jährige ein Bänkchen, das jahrzehntelang am Fuß des Wolfristkopfs stand – das im Zuge der Bebauung der Großen Zelg aber entfernt wurde. Ihre drei Kinder kamen nun auf die Idee, ihr zum runden Geburtstag ein neues Bänkchen zu stiften. Weil eine Bank am alten Standort nicht mehr möglich war, fand die Familie in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ein neues Plätzchen: Direkt am bekannten Wegkreuz auf dem Weg vom Mettlerweg zum Wolfrist, wo eine alte, etwas ramponierte Bank ersetzt wurde. Auf städtischem Grund und Boden steht das schmucke Bänkchen mit der herrlichen Aussicht über die Zelg natürlich der Öffentlichkeit zur Verfügung. Bild: Justus Obermeyer