Der schwere Verkehrsunfall in der Friedrichstraße hatte ein Nachspiel in der jüngsten Wehrer Gemeinderatssitzung. Mehrere Stadträte nahmen den Unfall zum Anlass, um nochmals auf die aus ihrer Sicht gefährliche Situation in dieser Straße hinzuweisen. „Da muss endlich etwas passieren“, so Siegfried Griener (CDU). Auch Mathias Scheer (FW) bemängelte den Risikobereich zwischen Industriestraße und Seebodenstraße.

Am Sonntag, 17. September, war eine 62-jährige Autofahrerin mit einem Motorrad zusammengestoßen, als sie in der Friedrichstraße in Richtung Schopfheimer Straße an einem auf ihrer Fahrspur geparkten Auto vorbeifahren wollte.

Die Friedrichstraße in Wehr. Hier ereigenete sich Mitte September 2023 ein schwerer Unfall. | Bild: MapCreator

Der 35-jährige Motorradfahrer sowie seine 26-jährige Mitfahrerin wurden durch die Kollision schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Überweg, Parkverbot und Tempolimit?

Schon mehrfach hatte die Stadtverwaltung auf diesem Abschnitt ein Parkverbot, einen Fußgängerüberweg und ein Tempolimit diskutiert, sei dabei aber nie beim Straßenverkehrsamt im Landratsamt Waldshut durchgedrungen, obwohl über die Kuppe der Friedrichstraße ein viel genutzter Schulweg zur Zelg führt.

Was sagt das Straßenverkehrsamt?

Auf Anfrage unserer Zeitung widerspricht das Straßenverkehrsamt teilweise: In des vergangenen 15 Jahren sei von Seiten der Stadt nie eine Tempo-30 Regelung thematisiert worden. Bei der letzten Verkehrsschau 2021 sei auf Wunsch der Stadt ein Halteverbot zwischen den Einmündungen der Zelgstraße und der Haselerstraße, besprochen worden.

Was wurde bei der Verkehrsschau thematisiert?

„Dabei wurde festgestellt, dass die Straße in dem betroffenen Teilabschnitt bereits über mehr als die Hälfte des 80 Meter langen Abschnitts mit gesetzlichen Halteverboten belegt ist. (...) Es wurde festgehalten, dass Verstöße gegen die gesetzlichen Parkverbote durch das Anbringen einer Haltverbotsmarkierung im Bereich der Bushaltestelle verhindert werden sollten. Ein weiterer Handlungsbedarf wurde damals nicht gesehen“, so Tobias Herrmann, Sprecher des Landratsamts.

„Ein Aspekt scheint uns aber auch wichtig: die Verantwortung für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr liegt bei den Fahrzeugführern. Die Geschwindigkeit muss den örtlichen Gegebenheiten angepasst sein. Noch liegt uns kein Unfallbericht vor, wir erwarten aber einige Erkenntnisse daraus“, so das Straßenverkehrsamt, das davor warnt, voreilige Schlüsse zu ziehen.

Gemeinderäte fordern Stadt zum Handeln auf

Für die Gemeinderäte ist es hingegen eine unbefriedigende Situation. Er könne nicht akzeptieren, dass die Stadt „nicht zuständig“ sei, so Stadtrat Mathias Scheer (FW). Im Zweifel müsse die Stadt die Initiative ergreifen und darüber nachdenken, Schülerlotsen zu organisieren.

„Das werden wir sicher nicht tun“, antwortete Bürgermeister Michael Thater scharf. „Wir werden nicht die Aufgaben von anderen erledigen.“ Sonst werde die Stadt auch zur Verantwortung gezogen, wenn etwas passiere. Verantwortlich für die nach wie vor gefährliche Situation sei das Straßenverkehrsamt, das in den vergangenen Jahren nur wenig „Problemlösungsansätze“ habe erkennen lassen. „Die letzte Verkehrsschau war 2021“, seitdem sei nichts passiert, so Thater.

Mehr Kompetenzen für die Stadt

Thater erinnerte außerdem daran, dass er schon 2016 vorgeschlagen hatte, mehr Kompetenzen vom Landratsamt zur Stadtverwaltung nach Wehr zu holen und eine eigene Straßenverkehrsbörde im Wehrer Rathaus zu installieren.

Der Gemeinderat hatte dieses Ansinnen aus Kostengründen allerdings abgelehnt. „Vielleicht sollen Sie noch einmal darüber nachdenken“, so Thater sichtlich angefressen an die Adresse der Gemeinderäte. Ob er tatsächlich noch einmal einen entsprechenden Vorstoße wagen will, sagte er nicht.