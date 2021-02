von Reinhard Valenta

Wie überall auf der Welt, so waren auch im Wehratal die Folgen von Hitlers Aggressionskrieg verheerend. Der Blutzoll des Irrsinns war fürchterlich. 323 Gefallene und Vermisste zählte man in Wehr, 161 in Öflingen (zusammen 484 Menschenleben): Mehr als doppelt so viele wie im Ersten Weltkrieg (224). Fast jede Familie war betroffen.

Schwere Zeiten

Zahlreiche Soldaten befanden sich noch in Gefangenschaft. Man bangte besonders um jene in der Sowjetunion. Der Mangel an Lebensmitteln war gewaltig. Wer konnte, zog auf den Hotzenwald oder ins Markgräflerland zum Hamstern. Gisela Kunz schreibt dazu in ihren „Erinnerungen“: „Wir bekamen, wenn wir Glück hatten, auch mal ein Stückchen Speck oder Schweineschmalz.“ Aber wehe, man hatte nichts zum Tauschen. Dann half nur noch das Betteln.

Das Besatzungsregime der Franzosen war hart. Wer beim illegalen Schlachten erwischt wurde, musste mit rigoroser Strafe rechnen. Gleiches galt für Bauern, die Milch, Eier, Getreide oder Kartoffeln für den Schwarzmarkt abzweigten. Großzügig war die „Grande Nation“ hingegen beim Wiederaufbau der Kultureinrichtungen. Die Deutschen, die in ihrer Mehrzahl Hitler und die NSDAP unterstützt hatten, sollten durch Bildung und Kultur zur Demokratie erzogen werden – was schließlich auch gelang.

Die Anfänge

Angesichts der Not war die Wiedergeburt von Prinz Karneval eine schwere. Der Südkurier meldete am 8. März 1946 zwar für Waldshut einen „gedämpften Karneval“ der Junggesellen mit öffentlichem Ball, Operette und Bunten Abend. Aber von der ungehemmten Straßen- und Kneipenfasnacht war das noch Lichtjahre entfernt. Es handelte sich eher um eine Kulturveranstaltung.

Wie Günter Kramer bei seiner Recherche für den 2001 veröffentlichten Bildband „Fasnacht in Wehr und Öflingen“ von Zeitzeugen erfuhr, gab es 1946 im Wehrer „Dreikönig“ den ersten Fasnachtsball. Noch war das eine Ausnahme. Viele Gaststätten waren geschlossen. Man feierte, wenn überhaupt, im privaten Rahmen. Straßenumzüge wurden von den Franzosen nicht geduldet. Sie riefen bei ihnen unliebsame Erinnerungen an Umzüge anderer Art hervor.

Neuer Schwung

Allmählich lief die Produktion in den Wehrer und Öflinger Fabriken wieder an. Die Menschen schöpften Mut. Legendär war die Künstlerfasnacht der Kunstschule Honigberger 1948 im „Ochsen“, von der Erich Felber, Lothar Weiß und Erda Vorwerk begeistert berichteten. Erdas Mutter, die Geigerin Erna Honigberger, hatte sogar eine echte Zigeunerkapelle organisiert. Mit der Währungsreform vom 20. Juni 1948 kam frisches Geld und Schwung ins Wirtschaftsleben.

Künstlerfest im „Ochsen“ 1948: Die Musikerinnen Erda Vorwerk (links) und ihre Mutter Erna Honigberger, spätere Geigenlehrerin Anne-Sophie Mutters, zogen die Strippen. | Bild: Archiv Reinhard Valenta

Prinz Karneval erhob sich zu neuer Stärke. Ein früher Höhepunkt war in Wehr das Jubiläum des 75-jährigen Bestehens der Narrenzunft 1949. Dessen Gründung hatte man ein wenig närrisch unkorrekt auf das Jahr 1874 datiert, als sich die Vereine zur Feier der Fasnacht erstmals zusammengeschlossen hatten.

Anlässlich der Fahnenweihe des Elferrats 1949 stellte der Liederkranz die Festjungfern: Vorne (von links): E. Trefzger, W. Kramer und A. Trefzger. Der Maler Erich Felber (hinten, Zweiter von links) engagierte sich im Atelier der Wehra AG für die Gestaltung der Themenwagen. | Bild: Archiv Reinhard Valenta

Narren werden aktiv

Auch in Öflingen sammelten sich die Kräfte zur Reorganisation der Fasnacht. Im Gegensatz zu Wehr, wo der Elferrat noch fest in bürgerlichen Händen war, wurden hier auch Arbeiter im obersten Narrengremium aktiv.

Das Brenneter Urgestein Gerold Rotzler, damals um die 20 Jahre alt, erinnert sich an folgende Elferräte der ersten Stunde: Metzger Max Keser, Weinhändler Sigmund Thomann, Ernst Strittmatter, Zimmermann Georg Großmann, Maurer Otmar Maier, Georg Vetter, Maurer Willi Keser, Friseurmeister Julius Neef, Malermeister Joseph Stupfel, Karl Osswald, Weber Josef Oeschger, Klempnermeister Albert Kempter, Bäckermeister Wunderle, Maurermeister Ernst Lüber, Webermeister Arnold Keser, Landwirt Wunderle und Baumeister Fridolin Rotzler.

Karneval wird zur Fasnacht

Um 1950 hatte die Fasnacht im Wehratal wieder ihr altes Niveau erreicht. In Wehr erhielt sie durch die Stadterhebung starke Impulse. Die 1943 angesiedelte Ciba setzte mit ihren Fasnachtsbällen im „Wehrahof“ unvergessene Akzente. Sie waren, wie der verstorbene Fasnachter Dieter Lenz einmal sagte, „legendär“. Die Betriebsfasnachten der MBB standen dem nicht nach.

Öflinger Elferräte der ersten Stunde (von links): In der hinteren Reihe: Julius Neef, Joseph Stupfel, Karl Osswald und Josef Oeschger. Vorne: MBB-Webmeister Arnold Keser sowie Architekt und Baumeister Fridolin Rotzler. | Bild: Archiv Reinhard Valenta

Auch die Wehra AG beteiligte sich an den Umzügen mit spektakulären Themenwagen. Nicht minder aufwendig feierte man 1951 in Öflingen die 40-jährige Arbeit des Elferrats mit einem großen Umzug.

Aber nun bewegen wir uns auf eine neue Zeit zu. Der rheinische „Prinz Karneval“ lernte damals das alemannische Ur-Idiom der Fasnacht. Anders gesagt: Aus dem Karneval wurde die Fasnet. Die neuen Zünfte knüpften bewusst am alemannischen Brauchtum an. Doch das ist eine andere Geschichte. Von ihr berichten wir zur Fasnet 2022, wenn sich die Narretei hoffentlich wieder in der fünften Jahreszeit auf Straßen und Plätzen, Sälen und Gaststätten ausleben darf.