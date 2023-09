Der Wehrer Bürger Horst Metzig kündigt gegenüber dem SÜDKURIER eine Fachaufsichtsbeschwerde gegen dem Landratsamt an.

Was sind seine Gründe?

Er findet, dass es im Zusammenhang mit dem Abriss des ehemaligen Gasthauses „Kreuz“ in Wehr-Brennet bei der Waldshuter Behörde intern einiges zu klären gibt. Metzig bezieht sich dabei auf die Berichterstattung im SÜDKURIER: Hier hatte Brennet-Chef Stephan Denk, Urheber des illegalen Abrisses, erklärt, er habe einen Abbruchantrag bereits am 10. Mai 2023 beim Landratsamt Waldshut eingereicht. Vergangene Woche habe Denk vom Amt die Antwort bekommen, ein solcher Antrag liege nicht vor.

Wehr-Brennet Illegaler „Kreuz“-Abriss: Jetzt spricht Brennet-Chef Stephan Denk über seine Gründe Das könnte Sie auch interessieren

Es steht Aussage gegen Aussage

Vor diesem Hintergrund fragt sich Metzig, „ob innerhalb des Landratsamts Waldshut ein ordentliches und vor allem neutrales Amtshandlungsverfahren in Einzelfällen zustande kommt?“ Dies wolle er in seiner Fachaufsichtsbeschwerde überprüft haben. Es stehe Aussage gegen Aussage. „Welche ist glaubhafter?“, so Metzig gegenüber unserer Zeitung.

Im Rahmen seiner Fachaufsichtsbeschwerde möchte er zudem prüfen lassen, wie bei eingehenden Anträgen dokumentiert werde, durch welche Hände sie gehen.

Wie kann ein Antrag verschwinden?

Metzig: „Ist es möglich, dass ein Antrag durch wundersame Weise innerhalb des Behördenkomplex Landratsamt Waldshut verschwindet?“ Zudem will er mit der Fachaufsichtsbeschwerde prüfen lassen, ob die Baurechtsbehörde verpflichtet gewesen wäre, die Bausubstanz zu prüfen, bevor eine Immobilie als denkmalgeschützt eingestuft wird.

Wehr-Brennet Der Abriss des Gasthofs Kreuz hat begonnen – und wird gleich wieder gestoppt! Das könnte Sie auch interessieren

Zudem stellt der Wehrer die Frage: Welche Gefahr bestand durch mögliche Baufälligkeit vor dem illegalen Abriss für die Allgemeinheit? Auch dies sei zu klären.