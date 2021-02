Nach den Hiobsbotschaften im Januar gibt es endlich wieder positive Nachrichten aus der Wehrer Bürgerstiftung: Ein mobiles Impfteam der Landkreises Waldshut hat am Freitag die Bewohner der Senioreneinrichtung gegen Covid19 geimpft. Nun steht in etwa drei Wochen die zweite Impfung an.

Heftiger Corona-Ausbruch mit mehreren Toten

Schon Mitte Dezember, als sich bundesweit der Start der Impfungen abzeichnete, hatte Bürgermeister Michael Thater als Vorsitzender des Stiftungsrats versucht, über das Landratsamt einen Impftermin für die Bewohner der Häuser der Bürgerstiftung zu bekommen. Doch als die mobilen Impfteams Anfang Januar dann tatsächlich begannen, die Bewohner der Alten- und Pflegeheime im westlichen Landkreis zu impfen, waren die Wehrer Senioren zunächst nicht darunter.

Was folgte, war eine Reihe schlechter Nachrichten: Nachdem es neun Monate gelungen war, die Einrichtung von Infektionen abzuschirmen, gab es am 3. Januar die ersten positiven Corona-Testergebnissen bei Bewohnern und Beschäftigten der Bürgerstiftung. Der vorgesehene Impftermin am 12. Januar musste bis zum Abklingen des Infektionsausbruchs zurückgestellt werden. Noch tragischer: In der Folge starben zwölf Bewohner des Pflegeheims an der Folge der Covid-19-Infektion.

Umso erleichterter sind nun die Bewohner als auch die Verantwortlichen der Bürgerstiftung, dass am gestrigen Freitag die erste Impfaktion abgeschlossen werden konnte. Erst am Donnerstag war der letzte „aktive Corona-Fall„ in der Bürgerstiftung abgeklungen. Dies war die Voraussetzung, dass die Impfung aus medizinischer Sicht tatsächlich stattfinden konnte. Leider konnten in diesem ersten Schritt die Mieter der Seniorenresidenz Adler, die auch von der Bürgerstiftung Wehr betreut werden, nicht mitgeimpft werden.

Besuche wieder möglich

Eine sehr erfreuliche Folge der Impfungen ist aber, dass nun ab Montag, 8. Februar wieder Besuche in der Einrichtung möglich sind – im Rahmen der Vorgaben der jeweils gültigen Corona-Verordnung. Seit 3. Januar waren die Bewohner streng abgeschirmt und alle Einrichtungen der Bürgerstiftung geschlossen.

Am vergangenen Dienstag hat sich der Gemeinderat in einer Sondersitzung mit der Situation in der Bürgerstiftung befasst. Allerdings nichtöffentlich, wie Bürgermeister Michael Thater auf Anfrage bestätigt. „Wir haben die Gemeinderäte vollumfänglich informiert“, so Thater. Näheres wollte mit Verweis auf die Nichtöffentlichkeit der Sitzung nicht sagen.

