von Reinhard Valenta

Ilse Berger wollte ihren Augen nicht trauen, als sie nach ihrer unterhalb der Baumschule Kessler gelegenen Streuobstwiese schaute: Unten in einer Dolinensenke in Richung SPD-Hütte hatte sich der „Wehrer See„ gebildet. Seit vielen Jahrzehnten kennt sie sich in diesem Teil des Wehrer Dinkelbergs wie in ihrer Westentasch aus. „Das hat es noch nie gegeben“. Weder sie noch ihre Vorfahren, die hier schon landwirtschaftlich aktiv waren, haben dieses Karst-Phänomen bisher erlebt.

Bild: privat

Der Dinkelberg ist bekanntlich eine Karst-Zone, die wegen ihres Bewuchses auch „grüner Karst“ genannt wird. Nur an wenigen Stellen tritt der Kalkstein hervor. Dolinen, Tropfsteinhöhlen, Schlucklöcher und andere geologische Erscheinungen im Innern der Erde sind kennzeichnend für dieses Gebiet. Im Prinzip handelt es sich um einen riesigen Schwamm, der sich bei starken Regenfälle vollsaugt. Ein System von kommunizierenden Röhren sorgt dafür, dass der Wasserspiegel steigt. Vor allem der „Eichemer See“ genießt deshalb eine gewisse Berühmtheit und einen regen Zuspruch von Zuschauern. Dass die Wehrer nun ihren „Wehrer See„ haben, ist keine ausgleichende Gerechtigkeit, sondern einzig und allein den starken Regenfällen und der Schneeschmelze der letzten Tagen zu verdanken. Sobald sich die Sonne länger zeigt, fällt alles wieder trocken. Wie gewonnen – so zerronnen, sagt der Volksmund dazu.