Es ist an der Zeit, die Laufschuhe auszupacken: Am Sonntag, 11. September, startet der Wehratallauf. Nachdem die Pandemie die Lauffreunde in den letzten zwei Jahren etwas ausgebremst hat, findet der Traditionslauf nun wieder in gewohnter Form und Umfang statt. Neu in diesem Jahr ist die chipbasierte Zeiterfassung, beibehalten wird wie in jedem Jahr die Spende für einen guten Zweck.

Die Kategorien Der 31. Wehratallauf startet am Sonntag, den 11. September ab 8.30 Uhr mit der Startnummernausgabe im Stadion. Die Starts in den vier Kategorien erfolgen versetzt zwischen 10 Uhr bis 12.30 Uhr. Die Siegerehrung findet ab 13 Uhr statt. Bis auf den Kinderlauf ist der Startpunkt für alle Kategorien an der Industriestraße gegenüber vom Stadion. Die Voranmeldung ist bis Dienstag, 6. September, online auf möglich. Am Veranstaltungstag sind Nachmeldungen bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start für einen Aufpreis von fünf Euro möglich. Nordic Walking: Der Start auf der 8,6 Kilometer langen Nordic Walking-Strecke ist um zehn Uhr. Eine halbe Stunde vorher kann sich gemeinsam aufgewärmt werden. Es erfolgt eine Zeitnahme aber keine Klasseneinteilung und somit keine Rangverkündung. Das Startgeld beträgt 12 Euro. Hauptlauf: Der 10,2 Kilometer lange Hauptlauf startet um 10.30 Uhr. Das Startgeld beträgt 15 Euro. Schülerlauf: Der Schülerlauf für die Jahrgänge 2007 bis 2012 in den Kategorien U12, U14 und U16 startet um 10.35 Uhr über eine Strecke von 2870 Metern. Das Startgeld beträgt fünf Euro. Kinderlauf: Der Kinderlauf über 750 Meter eignet sich für Kinder bis Jahrgang 2009 und startet um 12.30 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Startnummern werden am Veranstaltungstag im Stadion ausgegeben. Der Lauf findet ohne Zeitnahme statt, jedes Kind erhält einen „Wehra-Taler“-Medaille und eine kleine Überraschung.

Neues Zeitmesssystem

„Nach zwei turbulenten Jahren sind wir dieses Jahr glücklich, den 31. Wehratallauf ähnlich wie vor Corona durchführen zu können „, so Mitorganisator Günter Schönauer. Viel Arbeit hat das Team in die Neugestaltung der Homepage und das neue Zeitmesssystem gesteckt. Aufgrund der stetig steigenden Teilnehmerzahlen gibt es in diesem Jahr erstmalig eine chipbasierte Zeitmessung. Mit dem Chip wird die Laufzeit automatisch übertragen und den Teilnehmenden zugeordnet.

Preise In jeder Altersklasse werden die ersten drei Ränge ausgezeichnet. Die schnellste Läuferin und der schnellste Läufer werden jeweils mit dem Stadt-Pokal, gestiftet von der Stadt Wehr, ausgezeichnet. Zudem gibt es Geldprämien in Höhe von 100 Euro, 70 Euro und 50 Euro für die schnellsten drei Läufer und eine zusätzliche Prämie von 150 Euro für einen neuen Streckenrekord. Der Salon Arendt-Pokal geht an die schnellste Wehrerin und den schnellsten Wehrer. Eine Übersicht aller Preise gibt es auf www.wehratallauf.de

Auf der Homepage sind jetzt nicht nur die Ergebnisse aktueller und vergangener Läufe seit 1990 einzusehen, sondern nun auch viel zusätzliche Information rund um den Wehratallauf. „Es geht uns darum ein tolles Laufergebnis für die Teilnehmer zu schaffen“, so Schönauer. Und so soll das familiäre Sportfest für jeden etwas bieten, für ambitionierte Läufer genauso wie für den Hobbysportler, für ältere Semester genauso wie für Kinder. Wie gewohnt gebe es darum verschiedene Läufe und eine Vielzahl von Auszeichnungen. Nach dem Zieleinlauf wartet dann eine reichhaltige Kuchentheke auf die Läufer und auch die Zuschauer, um sich nach der sportlichen Anstrengung zu stärken.

Seit drei Jahrzehnten laufen um zu helfen

Während der Zwangspause waren die Lauffreunde nicht untätig: 2020 kamen beim virtuellen Wehratallauf mit 4000 Euro eine Rekordspendensumme für den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg zusammen. Seit 30 Jahren gehen ein Teil der Startgebühren an diesen Förderverein. „Mittlerweile ist eine stolze Gesamtsumme von 16.305 Euro zugunsten der Kinder zusammengekommen“, freut sich Schönauer. Beim allerersten Mal habe man mit 16 D-Mark angefangen und sich über die Jahre immer mehr gesteigert. In diesem Jahr gibt es ein zusätzliches Spendenziel: Der Hofladen Griener aus Öflingen übernimmt die Verköstigung vom Grill. Diese Einnahmen werden an den in Öflingen gegründeten Hilfsverein für Kinder und Jugendliche in Ahrweiler gespendet.