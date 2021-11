von Susanne Schleinzer-Bilal

Von Richter Rupert Stork wurde eine 44-jährige Angeklagte verwarnt, die sich wegen Untreue in drei Fällen vor Gericht befunden hatte. Die Geldbuße, bestehend aus 30 Tagessätzen zu je 30 Euro, wurde unter Vorbehalt angesetzt, bei einer Bewährungszeit von zwei Jahren, das heißt das Geld muss nur bei Verstoß gegen die Bewährung bezahlt werden. Der Vertreter der Staatsanwalt, Stefan Feltes, hatte für eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro plädiert, Verteidiger Dominik Geisert hatte sich für einen Freispruch ausgesprochen. Die 44-Jährige, die von Tochter und Mann seit fünf Jahren getrennt lebt, hatte damals die Vollmacht auf ein Konto der Tochter.

Wehr Das Wehrer Hallenbad ist wieder in Schuss und kann am 1. Januar wohl wieder öffnen Das könnte Sie auch interessieren

Im September vergangenen Jahres hatte die Frau einmal 100 Euro, einmal 200 Euro und einmal 5 Euro abgehoben. Sie hätte gewusst, dass es das Konto der 17-jährigen Tochter war, sei aber damals in einer finanziellen Notlage gewesen. Von ihrem neuen Lebensgefährten hätte sie inzwischen ein Kind bekommen, das damals drei Jahre alt gewesen sei. Der neue Partner habe sie zwar finanziell unterstützt, aber nur unregelmäßig. Das Geld habe sie für den täglichen Bedarf gebraucht. Inzwischen habe sie alles zurückgezahlt. Die Vermögensvorsorge für die Tochter sei ihr inzwischen entzogen worden.

Tochter als Zeugin

Die Tochter, die als Zeugin geladen war, erklärte, auf dem Konto seien circa 2000 Euro gewesen. Sie hätte den Verlust erst bemerkt, als sie die Kontoauszüge von der Bank bekommen habe. Sie sei dann mit ihrem Vater sofort zur Polizei gegangen und habe die Mutter angezeigt. „Das geht nicht, dass sie mein Konto plündert“, erklärte sie. Sie sei sowieso sauer auf die Mutter, zu der sie so gut wie keinen Kontakt habe, wegen früherer Vorfälle. „Sie hätte bestimmt noch mehr abgehoben“, vermutete sie.

Feltes gab in seinem Plädoyer zu bedenken, dass die Angeklagte nach so langer Zeit der Trennung nicht berechtigt war, Geld vom Konto der Tochter abzuheben. Zu ihren Gunsten spreche, dass sie nicht vorbestraft sei und das Geld wieder zurückgezahlt habe. Die Mutter sei damals in einer extremen Notlage gewesen. Die Unterhaltspflicht betreffe auch die Kinder, auch die Kinder hätten eine Sorgepflicht den Eltern gegenüber.

Der Mutter etwas reinwürgen

„Das war kein kriminelles Verhalten, sonst hätte sie das Konto geplündert“, argumentierte dagegen der Verteidiger. „Man hätte das Verfahren auch einstellen können, es ging darum der Mutter etwas reinzuwürgen“, erklärte der vorsitzende Richter. In diesem Fall gebe es keine Unterhaltspflicht des Kindes „Das ist ein atypischer Fall, der fällt aus dem Rahmen“. Die 44-Jährige müsse nichts bezahlen „nur wenn Sie wieder etwas machen“, schloss der Richter die Verhandlung.