Wie viele Vereine blickte der Musikverein Öflingen (MVÖ) in seiner hauptversammlung auf coronabedingt schwere Zeiten zurück: Lange Probenstopps, kaum Auftritte und daraus resultierend auch spürbare finanzielle Verluste.

Dankbar zeigte sich die Vorsitzende, dass es nicht zu Mitgliederverlusten gekommen sei und alle weiterhin mit Motivation, Flexibilität und immer wieder frischen Ideen dabei seien. „Wenn irgendetwas machbar war trotz Corona, haben wir es auch durchgezogen und alle waren am Start.“

Man war sich einig: Es lohnt nicht, die schwere Zeit noch allzu sehr zu resümieren. Der Fokus soll nur noch nach vorne gerichtet sein und in der nahen Zukunft startet der MVÖ voll durch: Ein prall gefüllter Kalender wartet auf die Musiker/innen. Die Vorfreude ist vor allem groß auf das erstmals wieder durchgeführte Rettichfest am 28./29. Mai, welches mit verändertem Konzept auf dem Bauernhof Griener in Öflingen durchgeführt wird. Am 9. Juli feiert die Jugendkapelle ihren 50. Geburtstag in Zusammenarbeit mit der Musikschule Säckingen mit einem großen Jugendmusiktag rund um Halle und Schule in Öflingen.

Bürgermeister Michael Thater dankte dem MVÖ für seine Geduld und das Durchhaltevermögen in der Pandemie: „Der MVÖ ist in meinen Augen durch die schwerwiegende Jubiläumsabsage in 2020 der am meisten von Corona getroffene Verein in der Gemeinde.“ Er freue sich umso mehr, dass der MVÖ stets aktiv und ideenreich sei.