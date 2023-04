„Überwältigt“ zeigte sich der Musikverein Öflingen, denn die Kirche St. Ulrich war voll besetzt, als die Kapelle am Sonntag unter dem Titel „Ceól“ – dem gälischen Wort für Musik – zu ihrem Kirchenkonzert aufspielte, das zu einer Reise auf die britischen Inseln einlud. Als Solist trat in Person von Thomas Molnar ein veritabler Dudelsackspieler auf, der zwar nicht aus Schottland, sondern aus Zürich kommt, aber einen Schottenrock trug und eine Great Highland Pipe mitgebracht hatte. Er stieg auf die Kanzel und stimmte einen sonoren, durchgehenden Grundton an, über dem sich die Melodie im Sopran entfaltete, während die Spieler unter Leitung von Rolf Gallmann Einzug in den Chorraum hielten.

Wie die Vorsitzende Ilona Kunzelmann erläuterte, sollte bei dem Konzert das Spirituelle im Mittelpunkt stehen. Anders als bei Jahreskonzerten hatte das Orchester keinen Marsch als Einleitung gewählt, sondern ein besinnliches, klassisches Werk in Form des Adagio-Satzes „Nimrod“ aus Edward Elgars „Enigma-Variationen“, das von den warmen Klangfarben der tiefen Blechbläser und des Holzregisters geprägt und, wie Ansager Tobias Thomann verriet, von Beethovens Pathétique-Sonate beeinflusst war. Ein Ausflug in die Pop-Musik in Gestalt von „Angels“ von Robbie Williams und Guy Chambers leitete zu einem Originalwerk für Blaskapelle über. Der „Canterbury-Choral“ von Jan van der Roost begann langsam und würdig, und das Thema wanderte, stets farblich variiert und harmonisch moduliert, von den Flöten über die Saxophone zu den Hörnern und Tuben: Es war wie ein Spaziergang durch die Kathedrale, den die Kapelle langsam und geduldig ausklingen ließ. Sehr eingängig war das Thema von „Highland Cathedral“, das laut Moderator Tobias Thomann fast so etwas wie die inoffizielle Hymne Schottlands geworden ist, obwohl sie von den deutschen Komponisten Michael Korb und Uli Roever geschrieben wurde. Das Orchester stimmte das Thema an, bevor der Dudelsack-Solist „Tom McMoli“ die Melodieführung übernahm und mit seinem nasal-markanten Ton einen kräftigen Farbakzent setzte. In „Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber waren der Jubel der Menschenmassen beim Einzug Christi, aber auch ruhige und besinnliche Momente zu hören, die vom Solo des Trompeters Mark Gröning bestimmt waren.

Mit Temperament und in bester Musizierlaune präsentierte die Öflinger Kapelle Philipp Sparkes „Almshouse Street Blues“, wobei Uschi Rettig (Saxophon) und Jürgen Bäumle (Trompete) die Soli übernahmen. In „Celtic Crest“ erlebte man erneut das souveräne Spiel des Dudelsack-Spezialisten, bevor das Konzert mit dem Pomp und Pathos von Elgars „Land of Hope and Glory“ ausklang. Als Dank für den Beifall gab es das Volkslied „Nehmt Abschied“ und erneut die „Highland Cathedral“.