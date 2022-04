von Ernst Brugger

Nach zweijähriger Corona-Pause veranstaltete die Musikschule Bad Säckingen am Samstag in der Wehrer Stadthalle wieder ein Schülerkonzert. Und dies zum wiederholten Male im „wunderbaren Musiksaal der Stadthalle Wehr“, wie es der stellvertretende Schulleiter Christian Mirbach in seiner Einleitung zu einem abwechslungsreichen Musikprogramm ankündigte. Besonders die jungen Schüler hätten darauf hingefiebert, ihre schon erlernte Musik wieder einem interessierten Publikum live vorzutragen zu dürfen – wenn auch mit etwas Lampenfieber, da der Unterricht in den vergangenen zwei Jahren lediglich online stattfinden konnte.

Schon viel Tastengefühl bewies die erst sechsjährige Katharina Huber bei einem Klavier-Solo. Foto: Ernst Brugger

Zum musikalischen Auftakt blies Elias Hinnenberger aus der Klasse von Rüdiger König an der Trompete ein „Allegro moderato“ von John Stanley – begleitet von Illia Kravchenko am Klavier. Anschließend spielte Johanna Gassenmeier aus der Klasse Julian Gibbons am Horn, begleitet von Katharina Huber am Klavier, aus der Klasse von Christian Mirbach. Die erst zehnjährige Katharina Huber glänzte anschließend mit schon viel Tastengefühl beim Klaviersolo. Und der erst sechsjährige Jakob Kollmar, aus der Klasse von Manuel Wagner, ließ hören, was er schon aus der Trompete herausholen kann, am Klavier dann Kiana Athenstädt und danach Luca Bertucco, jeweils mit einem Solo, aus der Klasse von Jun He.

Nahezu schon perfekt der 18-jährige Leonhard Gerspach, aus der Klasse von Constanze Bark, mit dem Gitarren-Solo „Milonga“ von Jorge Cardoso.

Ein eher ungewöhnliches Instrument erlernt schon sehr ausgereift Linn Trefzger mit dem Cello, ebenfalls aus der Klasse von Constanze Bark. Eric Pflüger bewies nachfolgend mit dem Klavier-Solo „Minutenwalzer“ von Frederic Chopin, aus der Klasse von Christian Mirbach sein schon sehr hohes Niveau. Am Horn blies Alexander Kaiser, aus der Klasse von Julian Gibbons am Klavier begleitet von Illia Kravchenko das schwierige „Hornkonzert“ von Franz Strauss. Danach bewies Ellen Diez aus der Klasse von Jun He mit der „Ungarischen Melodie D817“ von Franz Schubert beim Klavier-Solo schon einfühlsam ihre hohe Fingerfertigkeit.

Charlize Zavala-Schoof aus der Klasse von Klaus Siebold wurde begleitet von Pitt Erik Schulz am Klavier aus der Klasse von Christian Mirbach. Sie ließ hören, was sie schon aus dem Saxophon beherrscht. Marlon Kalt, ebenfalls am Saxophon (Klasse Klaus Siebold) bewies dann entsprechend dem Titel „Perfect“ von Ed Sheeran schon sein nahezu perfektes Spiel mit seinem Lieblingsinstrument. Zum Finale bot in junges Klarinetten-Ensemble des Musikvereins Öflingen mit Annika Kaiser, Sophia Urich, Kira Rettig, Paula Gerspacher, Delina Matkshana und Kevin Stiefken (Klasse Klaus Siebold) mit dem bekannten „Londonderry“ einen einfühlsamen Abschluss. Manuel Wagner, Leiter der Musikschule, hatte zurecht einen Querschnitt durch die vielseitige Arbeit der Musikschule versprochen, an der aktuell über 800 junge Musikschüler unterrichtet werden.