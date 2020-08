von sk

In den Genuss von zwei außerplanmäßigen Konzerten kommen Kulturinteressierte aus der Region Anfang September: Am 5. und 6. September finden im Bürgersaal im Alten Schloss in Wehr Kammerkonzerte mit vier jungen Musikerinnen aus der Region statt. Unter dem Motto „Speranza“ – italienisch für Hoffnung – haben sich die drei Geigerinnen Catherina Czekay, Salome Eßberger und Amelie Weidt – allesamt Preisträgerinnen bei Jugend musiziert – sowie die Oboistin Merle Weidt zusammengefunden, weil die eigentlich geplanten Orchesterprojekte der Musikerinnen der Corona-Krise zum Opfer gefallen sind.

Wehr Angebot der VHS Wehr wegen Corona ohne Gewähr Das könnte Sie auch interessieren

Die vier Musikerinnen möchten mit ihrer Musik den Menschen in dieser gerade für Kultur schwierigen Corona-Zeit einen Moment der Hoffnung schenken. Zu diesem Anlass haben sie ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm mit Kammermusik vom Barock bis zum 20. Jahrhundert zusammengestellt.

Wehr Autobiografische Betrachtungen veröffentlicht Andreas Sperling-Pieler aus Wehr in seinem Buch „Briefe an die Enkel“ Das könnte Sie auch interessieren

In verschiedenen Besetzungen erklingen Werke von Johann Sebastian Bach (Doppelkonzert für Oboe und Geige d-Moll), Johann Pachelbel (Canon in D), Ludwig van Beethoven, Jean-Marie Leclair, Charles-Auguste de Bériot und Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch. Finanziell unterstützt werden die Konzerte von der Stadt Wehr sowie der Sparkasse Hochrhein. Der Konzertbeginn ist am Samstag, 5. September, um 19 Uhr und am Sonntag, 6. September, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Platzreservierung nötig

Die mittlerweile üblichen Vorgaben der Corona-Verordnung (Abstandsregeln, Mundschutz bis zum Platz) müssen eingehalten werden; die Besucherzahl im Bürgersaal ist beschränkt, sodass um eine namentliche Platzreservierung unter folgendem Kontakt gebeten wird: per E-Mail (speranzakammermusik@gmail.com) oder (in Ausnahmefällen) telefonisch unter 07741/835 23 38. Restkarten gibt es gegebenenfalls an der Abendkasse.