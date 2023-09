Nicht nur das Ehepaar Behringer wird aufgeatmet haben, als die Nachricht, dass die Murgtalstraße bald wieder geöffnet wird, im SÜDKURIER vom 2. September 2023 stand. Endlich können wieder die beliebten Kutschfahrten durch eines der schönsten Täler des Schwarzwalds stattfinden. Dies ist ein passender Anlass, einmal über die Bedeutung der 1867-69 von Robert Gerwig erbauten Verbindungsstraße zum Hotzenwald zu berichten.

Tägliche Postkutschenverbindung

Dem badischen Bauingenieur lag die Erschließung des Schwarzwalds am Herzen. Die Schwarzwaldbahn Offenburg-Singen war sein Meisterwerk. Auch am Bau der Höllentalbahn war er beteiligt. Für den Hotzenwald war jedoch die Murgtalstraße von überragender Bedeutung. Die 1885 vom Murger Adlerwirt Donath Weiss eingerichtete tägliche Postkutschenverbindung nach Herrischried brachte die ersten Touristen in das frühere Notstandsgebiet. Doch es sollte noch besser kommen.

Der in Zell im Wiesental für die damalige Mechanische Weberei AG tätige Ferdinand Faller hatte um 1900 eine großartige Vision. Wieso die Handweber des Hotzenwalds hinunter ins Tal locken, wenn man doch oben auf dem Wald eine Fabrik bauen und den versierten Textilern Arbeitsstellen vor der Haustür bieten könnte? Rasch kam er zu dem Schluss, dass sich Hottingen bestens als Standort einer Buntweberei eignen würde. Wieso? Weil das Dorf ein Zentrum der Baumwollweberei auf Handwebstühlen gewesen war, es an der neuen Murgtalstraße lag und sich in der Nähe die Möglichkeit zur Stromerzeugung bot.

1906 realisierte Faller seinen Traum. Am 21. Juni erfolgte der erste Spatenstich und schon am 21. Dezember gingen die mechanischen Webstühle in Betrieb. Zuvor war jedoch ein Meisterstück der Hotzenwälder Fuhrmannskunst nötig gewesen. Da das Hottinger Kraftwerk erst 1908 Strom für die Webstühle liefern konnte, musste die Zeit bis dahin mit einer sogenannte Lokomobile überbrückt werden. Diese bewegliche Dampfmaschinenanlage wog 240 Zentner und musste von den Fuhrleuten auf einem immerhin 100 Zentner schweren Wagen über die kurvenreiche Straße mit ihren vier Tunnels transportiert werden. Mehrfach drohte das Scheitern des Pferde-Schwertransports. Am 21. November 1906 war es geschafft. „Gegen 4 ½ Uhr wurden die Fuhrleute auf der Höhe von Hottingen mit Böllersalven von der Bevölkerung begrüßt“, so Fallers Beschreibung der Aktion.

Industrialisierung hält Einzug

Nun hielt die Industrialisierung auch auf dem Hotzenwald Einzug. Fallers Kalkül, dass in Hottingen qualifizierte, loyale und auch billige Arbeitskräfte zur Verfügung stünden und dieser Vorteil den Nachteil der abseitigen Lage überwiegen würde, ging viele Jahre lang auf. Die Weberei Hottingen war ein zuverlässiger Standort der 1921 gegründeten Spinnerei und Weberei Zell-Schönau AG. 1928 und 1957 erfolgten Erweiterungen. 1958 wurden sogar neue Webmaschinen aufgestellt. Das Hottinger Hauptprodukt war die legendäre Irisette-Bettwäsche. In den besten Zeiten waren hier bis zu 300 Menschen beschäftigt.

Doch die seit den 1970er Jahren einsetzende Textilkrise ging auch an Hottingen nicht spurlos vorüber. Der umständliche Transport der Webware zur Ausrüstung der Zell-Schönau in Wehr erwies sich als negativer Kostenfaktor. Um 1960 zählte die Belegschaft 248 Beschäftigte. 1973 waren es 241, 1983 nur noch 141 Menschen, die hier arbeiteten. Mit dem Niedergang der Zell-Schönau war auch das Schicksal der Hottinger Filiale besiegelt.

1987 wurde die Schließung bekannt gegeben, aber zunächst ausgesetzt. Die Brennet AG belegte von den damals 150 Webstühlen monatlich bis zu 80 Stück für ihre eigene Produktion. Doch das Experiment scheiterte im Februar 1988. Die Kosten waren zu hoch.

Neue Hoffnung keimte auf, als die Schweizer Firma „Weber und Cie. AG“ mit Sitz in Aarburg 1988 die Fabrik übernahm und auf 40 hochmodernen Dornierwebautomaten produzierte. Man wollte ein Standbein in dem zum Jahr 1992 avisierten Europäischen Binnenmarkt haben.

Dieses Experiment scheiterte ebenfalls. Ehe der Europäische Binnenmarkt Wirklichkeit wurde, fegte die Globalisierungskrise das Schweizer Unternehmen hinweg. Am 21. Dezember 1991 wurde die Hottinger Weberei endgültig geschlossen. Ferdinand Fallers Traum war ausgeträumt.